Bara känslor eller strategi? Foto: Evan Vucci

För en stund sedan kom denna tweet från Donald Trump. Man måste fråga sig hur fortsättningen ska se ut....

@CNN is in a total meltdown with their FAKE NEWS because their ratings are tanking since election and their credibility will soon be gone!

Om varje kritisk röst i amerikanska massmedier ska behandlas så här betyder det att Trump saknar politisk strategi och bara reagerar känslomässigt.