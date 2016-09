”Clintons hälsa ett hot mot kampanjen”

Hillary Clinton drabbades av värmeslag under minnesstunden för 11 september-attackerna under söndagen. Hennes stab gick senare ut med att hon drabbats av lunginflammation och därmed ställer in sin planerade resa till Kalifornien i början av veckan.

Sjukdomen sätter fokus på Clintons hälsotillstånd – och hur det påverkar kampanjen.

– Clinton har den senaste tiden fått hostattacker, vilket sägs bero på pollenallergi enligt hennes stab, säger SvD:s Therese Larsson Hultin.

