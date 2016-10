Nya uppgifter om Clintons e-post – det här gäller saken

New York Times avslöjar dubbelspelet

Foto: Andrew Harnik/TT

Det var i mars 2015 som New York Times avslöjade att Hillary Clinton under sin tid som utrikesminister 2009 till 2013 använde sig av sin egen privata e-postserver även för jobbmail. Därmed kunde hon ha brutit mot lagen, då hon eventuellt ska ha ”brutit mot federala krav”. I New York Times artikel uttalar sig både tidigare och nuvarande anställda inom USA:s utrikesdepartement. De beskriver Clintons handlingar som ”alarmerande”. Republikanerna riktade bland annat in kritiken på att Clinton genom sitt agerande delvis mörklagt den utredning som gjordes 2012 då det amerikanska konsulatet i Benghazi, Libyen, attackerades.

