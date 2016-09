Clinton oroas över ryska försök att få Trump vald

Hillary Clinton ägnade drygt 20 minuter till att svara på reportrarnas frågor ombord på kampanjplanet påväg till Illinois, en delstat som med allra största säkerhet kommer att rösta på henne den 8 november. Foto: Andrew Harnik / AP

Clinton uttryckte under träffen med reportar under jungfrufärden med kampanjplanet oro över att Rysslands president Vladimir Putin arbetar för att få Donald Trump vald den 8 november. Hon lyfte bland annat fram hackningen av demokratiska partiorganisationens servrar inför konventet i juli och Trumps uppmaning till Ryssland att ta fram mejl från den privata server som Clinton använde under sin tid som utrikesminister.

– Vi har aldrig tidigare varit med om att en kandidat i ett av våra stora partier uppmanar Ryssland att hacka oss, sa hon.

På frågor från reportar om hon tror att Ryssland aktivt försöker få Trump vald svarade hon att det är uppseendeväckande att det hände ungefär samtidigt som Trump utnämndes till Republikanernas presidentkandidat.

– Jag citerar ofta något som jag hörde under de många åren jag bodde i Arkansas: Om du hittar en sköldpadda uppe på ett staket så tog den sig nog inte dit själv.

Att rysk inblandning i valrörelsen utreds och tas på allvar menar hon väcker väldigt allvarliga frågor.

Clintons träff med reportar var den första på 275 dagar och hon har fått kritik för att ha varit otillgänglig. Under resten av valrörelsen kommer hon att låta ett 40-tal journalister följa med i kampanjplanet.

Labour day, den första måndagen i september, utgör traditionellt starten för valrörelsen i USA, och samtidigt som Clinton kampanjade i delstaterna Ohio och Illinois mötte Trump och hans vicepresidentkandidat Mike Pence press och potentiella väljare i vågmästarstaten Ohio. Just nu leder Clinton med drygt tre procent i opinionen och för att Trump ska ha någon chans i presidentvalet krävs att han vinner flera av de stater där ingen ännu står som klar vinnare, och efter Florida är Ohio den viktigaste av dem med sina 18 elektorröster.

Donald Trump ägnade och klargjorde att han ställer sig emot alla vägar för de 11 miljoner personer som vistas olagligt i USA att få medborgarskap. Han öppnar dock upp för möjligheter att vistas legalt i landet om immigrationssystemet förändras radikalt.

