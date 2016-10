Clinton tog upp frihandel – ”Sverige vill inte höra det här”

Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton talade om att USA måste sätta ett stopp för att Kina exporterar billigt stål till landet. Donald Trump var mer nedtonad i ekonomiska frågor. Foto: Rick T Wilking/AP

En av de stora ekonomiska frågorna som togs upp under debatten var frihandel. Hillary Clinton förtydligade sin ställning i frågan och talade om den konkurrens som Kina utsätter USA för. Hon sade att landet måste sätta ett stopp för att Kina exporterar billigt stål till USA.

– Vi har då en situation där vi har två kandidater som klagar på att konkurrens från utlandet är skadligt för amerikansk ekonomi. Sverige som är ett litet och öppet land vill inte höra det här. Vi vill höra amerikanska presidentkandidater som pratar positivt om handel och utlandskonkurrens, säger Hatzigeorgiou.

Trump har hittills, och under den första debatten, varit extremt kritiskt inställd till att USA har öppnat sina gränser mot utländska företag – något som gjort att det varit svårt för honom att få näringslivets och ekonomernas stöd. Under nattens debatt tycker Hatzigeorgiou att Trump gick lugnare fram.

– Han har stoppat blödningen i den här debatten, kan man säga. Han var mindre konfliktinriktad vad gäller handel och nya handelsavtal än vad han var i förra debatten och det tror jag att var vettigt eftersom att han måste ha ekonomkårens stöd under den här månaden som är kvar, säger han.

The New York Times avslöjande om att Trump utnyttjat en förlust på över 900 miljoner dollar för att undvika att betala inkomstskatt var en av de frågor som avhandlades under debatten.

– Att Trump pratar om att han vill göra USA "great again" och sedan framställs som att han inte vill bidra till det själv, ligger honom i fatet, ovanpå alla andra skandaler som uppdagats här på sistone, säger Hatzigeorgiou.

Hatzigeorgiou tycker inte att debatterna handlat så mycket om ekonomi hittills. Inför den sista debatten vill han se att de båda kandidaterna förklarar vad deras ekonomiska politik går ut på.

– Donald Trump har en mer detaljerad ekonomisk politik än Hillary Clinton och det skulle han kunna utnyttja till sin fördel. Han har en mer utarbetad plan för hur han vill reformera det amerikanska skattesystemet än Clinton. Det finns en massa andra brister i hans ekonomiska politik och det tycker jag borde diskuteras, säger han.