Clinton kan bryta 45-årig konservativ dominans i HD

WASHINGTON De numera åtta ledamöterna samlades till ett nytt arbetsår måndagen den 3 oktober.

Scalia, som var ankare i det konservativa blocket, dog helt oväntat i februari en månad före sin 80-årsdag. Det blev en jättenyhet i politikens Washington eftersom makabra spekulationer gått ut på att den tre år äldre liberala domaren Ruth Bader Ginsburg kunde avlida innan Barack Obama lämnar Vita huset.

Majoritetsledaren i senaten Mitch McConnell väntade inte ens till efter Scalias begravning med beskedet att näste president bör få fylla vakansen. Obama presenterade i sin tur sin kandidat, den erfarne domaren Merrick Garland, som ingen egentligen har några invändningar mot.

Protester mot McConnells envishet hjälpte inte och inget genombrott har skett. Obama verkar ha gett upp och Garlands chanser att få tillhöra den exklusiva skara som suttit i HD krymper.

Om Clinton vinner valet i november och Republikanerna förlorar majoriteten i senaten samma dag skulle de möjligen driva på för att få Garland under ”lame duck”-perioden mellan november och nya presidentens tillträde i januari. De utgår från att Garland skulle vara bättre än Clintons sannolika mer radikala kandidat.

Donald Trump publicerade en lista med konservativa jurister redan i somras och den möttes med gillande av Republikanerna, ogillande av Demokraterna. Om de senare får övertag i senaten igen, efter två år i minoritet, lär de blockera en eventuell president Trumps förslag.

Det konservativa HD-blocket hade majoritet, med 5-4, fram till Scalias död. Ibland gjorde någon av dem avsteg, oftast Anthony Kennedy som utnämndes av Ronald Reagan. Men i det dramatiska målet med jaet till Obamas vårdreform var det chefsdomaren John Roberts som fällde avgörandet till stor förtret för de krafter som utmanat lagen i domstol.

Tillsvidare står det alltså 4-4.

– Det vägde jämnt i endast fyra mål under förra arbetsåret men två av dem var mycket viktiga: dels president Obamas initiativ att låta unga invandrare stanna, dels tvingande avgifter till fackföreningar, säger Lyle Denniston, mångårig medarbetare på sajten scotusblog.org och numera vid National constitution center.

Ett annat beslut med utslaget 4-4 kom i somras och gällde skärpningar i rösträttsbestämmelser i delstaten North Carolina. Beslutet i lägre instans om att de inte kunde träda i kraft kvarstår därmed men det blir inte prejudicerande.

– Så långt vad som synts utåt. Inte omskakade, men märkbart. Tittar man däremot bakom kulisserna blir intrycket att HD tvekar att ta sig an kontroversiella fall. På agendan för kommande år syns hittills inget mål med riktigt hög profil och det troliga skälet är avsaknaden av en nionde domare.

Lyle Denniston konstaterar att det är svårt att ringa in grupper som gynnats av jämviktsdomstolen, utom möjligen fackförbund och minoritetsväljare i delstater där republikanska majoriteter genomdrivit inskränkningar i vallagarna. 4-4-domstolen lär inte ta upp fler mål om just rösträtten, trots att flera sådana delstatslagar överklagats på olika håll.

– Dödläget rörande domare Garland gör att domstolen dras in i den politiska polariseringen och det är inte bra för dess rykte. Med tanke på hur jämnt det står mellan blocken i sant kontroversiella ärenden fungerar det inte i längden med en vakans, menar Lyle Denniston.

HD-ledamöterna kommenterar inte beslutsprocessen i enskilda mål men är ute ganska ofta i det offentliga rummet, på seminarier eller i samtal om nya böcker. De senaste volymerna här är dels Stephen Breyers uppgörelse med dödsstraffet, ”Against the death penalty”, dels Ruth Bader Ginsburgs ”In my own words”.

Nio domare på livstid USA:s Högsta domstol, Supreme Court, är både författningsdomstol och sista rättsinstans. HD är en av tre pelare i det amerikanska statsskicket, alltså den verkställande (presidenten), lagstiftande (kongressen) och dömande (HD). De nio domarna måste godkännas av senaten och tillsätts på livstid. Ordföranden, Chief Justice, John Roberts utnämndes av president George W Bush. Eftersom Roberts bara är 55 år gammal väntas han sitta kvar på sin stol under lång tid framöver. Bland de mer omstridda målen märks Roe vs Wade eller det beslut som ledde till legalisering av aborter. Andra brännande frågor HD tar upp gäller dödsstraffet (där domstolen gjort flera inskränkningar), yttrandefrihet, religionsutövning, rätten att bära vapen, kvotering, maktförhållandet mellan delstater och den federala makten m m.