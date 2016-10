Alternativet är apokalypsen Foto: Andrew Harnik

Den briljante Mark Leibovich har i helgens New York Times Magazine en mycket läs- och tänkvärd artikel om Hillary Clintons presidentvalskampanj.

I den finns ett citat från kandidaten:

“As I’ve told people,” she said, “I’m the last thing standing between you and the apocalypse.”

Det sägs att Hillary Clinton och Donald Trump inte är populära. Det stämmer.

Men skälen skiftar.

Hillary Clinton ses som en del av en avskydd maktelit – Washington DC och Wall Street.

Hon är därtill kvinna – en kvinna som president efter en svart president är något som många amerikaner känner stort främlingskap inför.

Men alternativet är, som hon säger, apokalypsen.

Men frågan när tre veckor återstår är om det räcker. Kanske.