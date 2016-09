Cindy Lauper jämför Trump med Hitler

Cindy Lauper. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Lauper levererade sin drapa i en intervju med en radiokanal i San Diego som refereras av The Hollywood reporter. Hon sade vidare att "en realityshow inte ger kvalifikationer för att bli president", i en syftning på Trumps tv-serie "The Apprentice".

Lauper kallar Trump sexist och rasist och reagerar även på hans inställning till homosexuella:

– Jag blev chockad när jag hörde honom prata om HBTQ-samhället, när många av de som gjorde ett fantastiskt jobb på "The Apprentice" var homosexuella. Man pratar inte om sina anställda på det sättet.

– Han hetsar på ett sätt jag aldrig hört i hela mitt liv, förutom Hitler då, sade Lauper, som också är bekymrad över tillståndet i det republikanska partiet.

– Abraham Lincoln var den förste republikanen. Låt oss ha det i åtanke.

Cindy Lauper slog igenom på 80-talet och är känd för hits som "Girls just want to have fun".