Christos konstprotest mot Trump

Genom att skrota ett av sina största konstprojekt hittills vill han visa sitt missnöje med den nye presidenten.

Listan på världsnamn som på olika sätt protesterar mot USA:s nye president kan göras lång. Nu har turen kommit till den bulgarisk-amerikanske konstnären Christo, som för att visa sitt missnöje med Donald Trump nu skrotar sina långt gångna planer på ett nytt jättekonstverk.

I över 20 år har Christo arbetat med "Over the river", ett verk där tanken var att en mil av Arkansas River i Colorado skulle täckas av textil under två veckors tid. Projektet har stött på patrull tidigare, bland annat av miljöskäl, men som orsak till att det nu läggs ned anger Christo att Trump genom sitt presidentskap indirekt äger marken för konstverket.

– Jag använder mina egna pengar, min egen arbetskraft och egna planer eftersom jag tycker om att vara helt fri. Men nu äger federala regeringen marken och är vår hyresvärd. Och jag vägrar göra ett projekt som gynnar denna hyresvärd, säger Christo till New York Times.

Christo uppger att han hittills spenderat omkring 15 miljoner dollar på "Over the river", vars slutnota skulle ha landat på omkring 50 miljoner dollar.

Idén till konstverket togs fram av Christo och hans fru Jeanne-Claude, som avled 2009. Konstnärduon är bland annat kända för att ha klätt in Berlins riksdagshus i och bron Pont-Neuf i Paris i tyg samt för de gigantiska textilportarna i New Yorks Central Park.