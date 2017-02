Chockhöjda löner: Så mycket tjänade ministrarna

Lönelyften blev många och stora när de rödgröna tog över makten 2014. Året efter, 2015, hade statsråden höjt sina löner med i snitt 38 procent. Foto: Maja Suslin/TT

Det är framför allt två personer som fått sina löner höjda med extrembelopp. Jämställdhetsminister Åsa Regnér och EU- och handelsminister Ann Linde såg sina tjänsteinkomster öka med 329 respektive 406 procent mellan åren 2014 och 2015. De båda har gemensamt att de före valet 2014 hade utlandsbefattningar och därför med stor sannolikhet inte skattade hela sin inkomst i Sverige.

Tittar man på den sammanlagda inkomsten för de 24 statsråd som är med i granskningen ser man rejäla ökningar, även om man rensar bort de två ovan nämnda statsrådens löner.

Totalt tjänade de 24 statsråden nära 25 miljoner 2014. Efter valsegern uppgick samma personers samlade tjänsteinkomster till 37 miljoner kronor. Den procentuella ökningen mellan åren utgör därmed +49 procent. Höjningen motsvarar drygt en halv miljon kronor per statsråd.

Annons X

Som jämförelse kan man titta på tio av näringslivets absoluta toppdirektörer. De fick under samma period sina löner höjda med 26 procent, även om summorna de tjänar är betydligt högre än statsrådens inkomster.

Regeringen på Harpsund 2016. Foto: Tomas Oneborg

Högst lön bland statsråden hade framtidsministern Kristina Persson. Hon lämnade regeringen 2016 men under taxeringsåret 2015 tjänade hon 2,2 miljoner kronor i tjänsteinkomst. Här kan nämnas att Kristina Persson kommer från en företagarfamilj där familjens investmentbolag AB Persson Invest omsätter miljarder.

I samband med att hon utnämndes till minister kommenterade hon sin förmögenhet. ”Jämfört med mina syskon är jag inte särskilt rik”, sade hon till Aftonbladet då. Näst högst lön har statsminister Stefan Löfven. Han fick sin lön höjd med 38 procent efter valsegern.

Ser man på jämställdheten ser det bättre ut. Männen i regeringen tjänar i snitt 1 procent mer än kvinnorna, en minskning från 3 procent 2014. Däremot så ökade klyftorna mellan partierna. Socialdemokraterna i regeringen har betydligt högre löner än miljöpartisterna.

I snitt tjänar ett socialdemokratiskt statsråd 1 622 000 jämfört med miljöpartisternas 1 341 000. Språkröret tillika vice statsminister Isabella Lövin är den som tjänar mest av de miljöpartistiska statsråden. Lövin tog över språkrörsposten av före detta miljöminister Åsa Romson först 2016. Men tjänare redan 2015 nästan 300 000 kronor mer än sin företrädare.

Endast två statsråd sänkte sina löner mellan 2014 och 2015. Peter Eriksson, som tidigare var språkrör för Miljöpartiet, var inte minister varken 2014 eller 2015 utan tillträdde sin post först 2016. Hans tjänsteinkomst sjönk under året med 11 procent.

En som däremot fick sin lön sänkt i samband med att hon blev statsråd är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Hon är en socialdemokratisk politiker och var före valvinsten 2014 landstingsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. Totalt sjönk hennes lön med 4 procent från 1 601 000 kronor till 1 534 6000 kronor.

Så här skriver regeringen.se om statsrådens ersättningar:

För statsministern är arvodet 164 000 kronor per månad och för övriga statsråd 130 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden.

Källa

Läs även LÄS MER: Så mycket tjänar statens toppchefer

Hela listan – så mycket tjänar statsråden

Namn Post Tjänsteinkomst 2015 (kr) I regeringen (år) Kristina Persson Framtidsminister, (S) 2 204 400 2014-2016 Stefan Löfven Statsminister, (S) 2 142 600 2014-idag Isabella Lövin Klimat- och biståndsminister, (MP) 1 775 100 2014-idag Anna Johansson Infrastrukturminister, (S) 1 725 300 2014-idag Peter Hultqvist Försvarsminister, (S) 1 710 000 2014-idag Morgan Johansson Justitieminister, (S) 1 708 700 2014-idag Margot Wallström Utrikesminister, (S) 1 667 900 2014-idag Anna Ekström* Gymnasieminister, (S) 1 639 800 2016-idag Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister, (S) 1 553 700 2015-idag Gustav Fridolin Utbildningsminister, (MP) 1 553 500 2014-idag Åsa Regnér Jämställdhetsminister, (S) 1 535 200 2014-idag Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning, (S) 1 534 600 2014-idag Gabriel Wikström Folkhälsominister, (S) 1 509 688 2014-idag Åsa Romson Miljöminister, (MP) 1 508 300 2014-2016 Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister, (S) 1 506 200 2014-idag Anders Ygeman Inrikesminister, (S) 1 506 000 2014-idag Ardalan Shekarabi Civilminister, (S) 1 506 000 2014-idag Ibrahim Baylan Energiminister, (S) 1 506 000 2014-idag Mehmet Kaplan Bostadminister, (MP) 1 506 000 2014-2016 Per Bolund Finansmarknadsminister, (MP) 1 505 300 2014-idag Magdalena Andersson Finansminister, (S) 1 492 900 2014-idag Ann Linde* EU- och handelsminister, (S) 1 149 725 2016-idag Peter Eriksson* Bostadminister, (MP) 909 900 2016-idag Karolina Skog* Miljöminister, (MP) 630 631 2016-idag

*Var ej statsråd 2015

Fotnot: SvD har sökt men ej hittat uppgifter för Aida Hadžialić (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).