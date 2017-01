Chauffören får räkna med skäll: ”Unik upplevelse”

”Upplevelse utan dess like”

Foto: Mikael Buck/IBL

Bussen – som kallas för K9 – hade avgångar i fyra dagar. Buckingham Palace och Houses of Parlament är platser som passerades. Förutom Londons parker. Arrangörerna, More Than Doggy Essentials, beskrevs turen som en upplevelse utan dess like. Den 17 januari gick premiärturen.