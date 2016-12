de Gaulle hos Nixon kort innan han avgick 1969

Hade Charles de Gaulle rätt om Storbritannien och EU?

Under 1960-talet ägnade den brittiska regeringen mycket betydande ansträngningar åt att få bli medlem i det som då hette EEC.

1963 la de Gaulle in sitt veto med denna magnifika motivering: l’Angleterre, ce n’est plus grand chose. England är inte mycket numera.

1967 ha de Gaulle nej igen trots intensiv politisk och diplomatisk uppvaktning från den brittiska regeringen.

Men efter de Gaulle öppnades dörren och den 1 januari 1973 blev United Kingdom medlem i EEC. Men den politiska striden i Storbritannien pågick för fullt. Då var det labourpartiet som samlade motståndarna och det krävdes att Harold Wilson utlyste och vann en folkomröstning den 7 juni 1975 om medlemskapet.

Men striden om förhållandet mellan ön som varit centralpunkten i ett imperium och kontinenten kom att fortsätta med många turer fram till den 23 januari 2013 då David Cameron utlovar en folkomröstning om ja eller nej till EU-medlemskapet.

Den ägde rum i år och resultatet är väl känt.

Nu har det utkommit ett betydande antal böcker i ämnet. De flesta fokuserar på kampanjen men några tar bredare perspektiv.

Det som slår mig när jag läst och läser om alla dessa böcker är att det saknas den eller de böcker som sätter huvudfokus på hur de övriga 27 EU-medlemländerna agerade under den förhandlingsprocess som föregick folkomröstningen. Kanske är det bara så att jag inte hört talas om hur man från t ex den tyska eller franska statsledningen agerade?

En bok jag inte läst men som jag tror är läsvärd är Denis MacShanes ”Brexit: How Britain Left Europe”. Den tidigare Europaministerns bok utkom mer än ett år före folkomröstningen och dess perspektiv är att döma av kommentarerna hur oälskat Europa var under de 40 åren som föregick Camerons folkomröstningsutspel. De brittiska tabloidtidningarna hade under alla dessa år systematiskt svartmålat EU och därmed stärkt den imperienostalgiska opinionen.

En annan bok jag ser en hel del beröm för är Ian Dunts ”Brexit:What the Hell Happens Now?” som fokuserar just på den fråga som alla fortsatt ställer sig: vad ska hända nu? När jag följer den brittiska debatten får man lätt intryck att detta är en fråga som brittiska politiker kontrollerar och kan hantera.

Det är jag inte alls säker på. Kanske är vi i själva verket på väg tillbaka till de Gaulles l’Angleterre, ce n’est plus grand.

Men böckerna om själva omröstningen är redan många och flera kommer säkert att komma – inte minst när de akademiska volymerna börjar komma. Kanske David Camerons memoarer?

Tim Shipmans ”All Out War – The Full Story of How Brexit sank Britain’s political class” kämpar jag fortsatt med. Dess mer än 600 sidor har fått mycket beröm och Shipman själv har i The Spectator sammanfattat de 7 skäl han ser för Remain-sidans förlust:

1.Förhandlingen Cameron initierat blev aldrig den övertygande uppgörelse han ställt i utsikt. Hans fokus mot slutet på att få ett tak på invandring från EU till UK läckte och Angela Merkel sa nej. Cameron ville inte ta strid med gällande EU-lagstiftning.

2.Folkomröstningen skulle ursprungligen haft alternativen ”ja” och ”nej” men konservativa parlamentsledamöter som var för ett nej protesterade och alternativen blev i stället mycket mera fördelaktigt för nej-sidan: leave/remain. Cameron stoppade också ett försök från Lib Dem och Labour att sänka rösträttsåldern. Han var rädd att detta skulle bli negativt för torypartiet i kommande parlamentsval. Men analysen efteråt är att både ja/nej och sänkt rösträttsålder skulle lett till nej till Brexit.

3. Vote Leaves mycket kraftfulle och dominerande kampanjchef Dominic Cummings var en nyckelfaktor för den sidans seger. Han var nära att bli avsatt för att han förolämpat Nigel Farages rivaliserande kampanj Leave EU men Cummings strategi var solklar: Vote Leave skulle attrahera toryväljare medan Leave EU med grova, osakliga argument skulle attrahera bl a labourväljare. Denna dubblerade nejkampanj vann.

4. Cameron trodde att Michael Gove och därmed förmodligen Boris Johnson skulle vara lojala med honom. Då skulle hans huvudmotståndare varit Nigel Farage och det hade förmodligen lett till seger, Men med Gove och Johnson fick nejsidan en högre trovärdighet.

5. Votre Leave höll på grund av administrativt strul på att missa möjligheten att bli den officiella nej-kampanjen. Om den officiella nej-kampanjen varit Nigel s hade det varit Farage som tagit debatten med Cameron i TV.

6.Opinionsundersökningarnas misslyckande. Ja-sidans Andrew Cooper försäkrade Cameron och finansminister George Osborne att de skulle vinna. Han underskattade det faktum att närmare tre miljoner traditionella icke-väljare faktiskt röstade denna gång.

7. Labourpolitiker på ja-sidan som Will Straw och Peter Mandelson såg faran tydligt och krävde att Cameron före folkomröstningsdagen skulle deklarera offentligt att han lyssnat och förstått det breda folkliga motståndet mot invandringen och att han lovade att göra något åt den frågan. Så sent som mindre än en vecka övervägdes det alternativet men Cameron valde efter ett samtal med Merkel att inte spela ut det kortet trots att det var fullt möjligt att göra så t ex genom att säga att han skulle lägga in veto mot turkiskt EU-medlemskap. Sannolikt övertygade Merkel honom om att förhandlingarna med Turkiet om att minska flyktingtrycket mot EU då skulle saboterats.

Det finns alltså nu en rad böcker som ger olika perspektiv på Brexit-folkomröstningen. Några har dramatiska titlar eller vad sägs t ex om ”Unleashing Demons” (Craig Oliver).

Brexit är en fråga vi kommer att få leva med länge och där något riktigt lyckligt slut vare sig för EU eller UK knappast kan anas.