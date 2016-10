På sin Facebooksida berättar Bradley att hans läkare upptäckte en tumör i hans mage:

"Jag får bästa möjliga vård och vi är alla extremt optimistiska. Jag kommer att kämpa mig igenom detta på samma sätt som jag har kämpat mig förbi många andra hinder i mitt liv".

Charles Bradley, 67, slog igenom med debutalbumet "No time for dreaming" 2011 och uppträdde på Hultsfredsfestivalen samma år. Sedan dess har han släppt albumen "Victim of love" och "Changes".