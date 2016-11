Kubanska ambassaden i Tokyo. Foto: Koji Sasahara / TT

Liberalen och tidigare statsrådet Bo Könberg minns hur han som 13-åring följde händelseutvecklingen när Fidel Castro kom till makten.

– Jag var 13 år när han under julhelgen 1958 tågade in i Havanna och störtade diktatorn Batista. Han som ville ha frihet hade segrat. Jag satte upp foton på honom. Men redan hösten därpå, 1959, när jag var 14, började han fängsla sina gamla vänner. Huber Matos, en av hans närmaste medarbetare, dömdes till 20 års fängelse. Castro själv fungerade som ett slags åklagare under rättegången. Då plockade jag ner de där fotona.

Blott ett halvår tog det för den tonåriga Könberg att ändra uppfattning. Andra tycks förunderligt opåverkade av de systematiska övergrepp Castro under utdragen tid utsatt det kubanska folket för. Lars Ohly kallade honom ”stor inspirationskälla”. Pierre Schori utnämnde honom till ”en latinamerikansk David i kamp mot världens mäktigaste militärmakt”. Schori 1986: ”Han är en av de största i samtidshistorien. [...] Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.” (Sydsvenska Dagbladet 20/7-86).

Historien rymmer åtskilliga Castros, som genom att ta strid mot orättfärdigheter kommit till makten på ett frihetligt mandat, men snabbt blivit utövare av samma sorts förtryck. Dessvärre finns alltför många Schoris och Ohlys också, till synes oförmögna att se tyranni när det utövas i den egna ideologins namn.