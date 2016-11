Castro ska ha lurat döden 634 gånger

Fidel Castro röker en cigarr i Havanna 1974. Foto: Charles Tasnadi/AP

Som en katt med nio liv. Fidel Castro blev 90 år gammal men under hans år vid makten duggade mordförsöken och planerna på att röja honom ur vägen tätt.

Vid ett tillfälle hade CIA tänkt ut en listig plan, väl medveten om att Castro var en passionerad dykare och gillade scuba diving. Organisationen köpte in och investerade i stora mängder snäckor för att försöka hitta en tillräckligt stor att kunna gömma sprängmedel inuti. Enligt interna dokument som släpptes under Clinton-administrationen skulle snäckan målas i färgglada färger för att locka en dykande Castro närmare, skriver The Guardian.

I en annan lika märklig plan skulle en specialsydd våtdräkt prepareras med sporer från en svamp som orsakade en svårartad hudsjukdom och ges till Castro.

Båda planerna övergavs dock innan de hann bli verklighet.

Foto: Javier Galeano/AP

Totalt ska det ha förekommit över 600 mordförsök under det halva sekel Fidel Castro ledde Kuba. Fabian Escalante, tidigare chef för den kubanska underrättelsetjänsten, berättar om dem i boken ”634 sätt att döda Castro” som kom 2006 och sedan blev dokumentärfilm året därpå.

De första mordförsöken började kort efter att han gripit makten, det allra första involverade planer på att skicka giftpiller till en kontaktperson på en restaurang i Havanna som Castro brukade besöka. Under de olika amerikanska presidenterna fortsatte underrättelsetjänsten att smida planer. Flest mordförsök – 184 stycken – ska ha utförts under Richard Nixon, enligt tidningen.

Ofta var exilkubanska grupper involverade som indirekt understöddes av CIA.

– Kuba tycks ha samma effekt på USA:s regeringar som fullmånen har på varulven. Vi kanske inte får hårväxt och börjar yla men vi beter oss på samma sätt, sade den förre amerikanske diplomaten Wayne Smith för några år sedan.

I många fall var försöken mer eller mindre farsartade; en tunn injektionsnål i en penna, en exploderande cigarr av favoritmärket som skulle ges till Castro när han besökte FN i New York, en milkshake som förgiftades med botulism-bakterier. Dessutom fanns planer på att misskreditera Castro genom att spreja luften inne i en radiostudio där han skulle hålla ett direktsänt tal med ett ämne liknande drogen LSD.

Vid ett tillfälle anlitades en av Castros tidigare älskarinnor för att oskadliggöra honom. Kvinnan försågs med giftpiller som hon gömde i en burk hudkräm, men de löstes upp i burken och Castro gissade sig till hennes intentioner. Han ska då ha erbjudit henne sin pistol för att slutföra jobbet. ”Jag kan inte göra det, Fidel”, ska älskarinnan ha svarat.

I raden av de mer allvarligare försöken förekom lönnmördare, granatattacker och krypskyttar och ett tag flyttade Fidel Castro runt mellan 20 olika adresser på Kuba för att känna sig säker. När han besökte Panama 2000 avslöjades en plan på att placera 90 kilo sprängmedel under den talarstol han skulle stå på och hålla sitt tal.

Fyra män, inklusive en man vid namn Luis Posada, dömdes för mordförsök men benådades senare och släpptes.

Så småningom införde USA handelsblockad mot Kuba och planerna på att göra sig av med Castro på diverse olika sätt dog långsamt ut i sanden.

Fidel Castro lurade döden oräkneliga gånger och lär ofta ha skämtat om sin extraordinära förmåga att överleva de mest välplanerade mordförsöken. Vid ett besök på ön Galapagos fick han en sköldpadda i present.

Castro avböjde vänligt men bestämt gåvan när han fick veta att den troligen skulle leva i hundra år.

– Det är problemet med husdjur du fäster dig vid dem och sedan dör de ändå, lär han ha sagt.