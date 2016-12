Foto: Chris Pizzello / TT

I Carrie Fishers självbiografi ”Wishful drinking” finns ett kapitel som inte lämnar mig. Boken är full av slapstickinslag, det ena dråpligare än det andra, men det är det lilla andrummet däremellan som dröjer sig kvar. Bilden av hur Carrie Fisher och hennes lillebror Todd kliver in i sin mors gigantiska garderob för att med hjälp av den pudriga och blommiga doften därinne döva sin längtan efter henne.

Modern var – och är – Debbie Reynolds som efter att hon slog igenom i ”Singin’ in the rain” 1952 varit en av Hollywoods absoluta högdjur. Hennes och croonersångaren Eddie Fishers äktenskap var dåtidens stora kärlekssaga och lika omskriven blev skandalen när Eddie några år senare dumpade sin hustru för hennes nära väninna Elizabeth Taylor.

Det var i denna surrealistiska miljö som Carrie Fisher växte upp. Som 16-åring började hon sjunga i sin mors krogshower, tre år tidigare provade hon droger för första gången. Filmdebuten kom 1975 i ”Shampoo” mot bland andra Warren Beatty och när hon var 19 år, lika gammal som hennes mamma var när hon kysstes i regnet med Gene Kelly, gjorde hon sin genombrottsroll som prinsessan Leia i ”Stjärnornas krig”. Om hennes liv fram till dess överskuggats av hennes mor, har det sedan 1977 – ironiskt nog – kommit i skymundan av två hårknutar och en guldbikini. Utan att förringa vad hennes roll i George Lucas rymdsaga inneburit för oss som annars fick hålla till godo med manliga hjältar – Carrie Fisher är betydligt större i eget majestät.

Född in i Hollywoods finrum, där skandalerna också avlöste varandra, utvecklade hon tidigt en förmåga att vara helt naturlig trots att hon var omgiven av så mycket artificiell yta. Både George Lucas och Harrison Ford ser fullkomligt skräckslagna ut när hon presenterar dem vid olika prisceremonier, samtidigt som de inte kan låta bli att vika sig av skratt. Carrie Fisher kryper hemtamt upp i Oprah Winfreys besöksfåtölj, skämtar glatt med nervösa Star wars-fans på någon av alla sci-fi-tillställningar hon närvarade vid och svarar ärligt på läsarfrågor i The Guardian om den bipolaritet hon led av.

Samtidigt som hennes smorda munläder var att jämföra med Kraften i Star wars-filmerna, blev det också en sköld som ibland förtog det som skymtade fram mellan skrattsalvorna. Med ”Wishful drinking” förvandlade hon sitt liv till en hysterisk ståuppshow – samma formuleringar dök inte sällan upp när hon intervjuades även i andra sammanhang. Hon skämtade högljutt och brutalt, men var inte lika bra på att låta sorgen sippra fram – kanske av rädsla för att den helt skulle ta över. Och jag tänker igen på den där garderoben och på hur Carrie och hennes lillebror varje morgon fick se sin moder försvinna i den, medan filmstjärnan Debbie Reynolds klev på andra sidan. Och så den omvända metamorfosen när lösögonfransarna och perukerna avlägsnades och de fick tillbaka sin mamma.

Men det vore orättvist att frånta Carrie Fisher den styrka som hennes humor också gav henne, den briljans som hon utmejslade för att kunna tävla med sin mor. I ”Vykort från drömfabriken” (”Postcards from the edge”) från 1987 skildrar hon en ung skådespelerska, som precis som hon själv, vaknar upp efter en överdos och försöker hitta tillbaka till sin karriär i skuggan av sin mer kända mor. Romanen blev tre år senare film med Meryl Streep och Shirley MacLaine i huvudrollerna. Om man vill högtidlighålla Carrie Fishers minne är det denna komedi, inte någon av Star wars-rullarna, som man bör reprisera. Meryl Streep släpper fram det allvar som Carrie Fisher så skickligt stängde ute. Och slutscenen är lika mycket en triumfatorisk revansch som det finaste avslut vi någonsin kan få av Carrie Fisher. Inför sin leende mamma och en jublande publik sjunger hennes alter ego: ”I’m leaving and I won’t be back. I’m checking out from this heartbreak hotel.”