Carole King-låt släpps som protestsång

Carole King. Arkivbild. Foto: Paul Sancya/AP/TT

"Det kommer att krävas styrka och uthållighet av många små röster för att överrösta lögnerna från den starkaste rösten med vårt budskap om sanning, värdighet och anständighet", skriver hon i Huffington Post.

Hon deltog i kvinnomarschen mot Trump i förra veckan, i snöstorm med 29 andra i byn Stanley i Idaho i nordvästra USA.

King började som låtskrivare på 50-talet. Hon låg bland annat bakom tidlösa hits som "(You make me feel like) A natural woman" och "Will you love me tomorrow" och inledde sedan en solokarriär där albumet "Tapestry" blev en kritikerhyllad och kommersiell höjdpunkt 1971.