Av alla jullåtar är Mariah Careys "All I want for christmas is you" mest populär. I alla fall i USA, där den 22 år gamla dängan om Careys korta önskelista toppar Billboards "Holiday 100"-lista. Carey bildar topp tre tillsammans med Vokalgruppen Pentatonix version av Leonard Cohens "Hallelujah" och Brenda Lees "Rockin' around the christmas tree" från 1958.