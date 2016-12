Bland andra populära låtar i juletid finns "It's beginning to look a lot like Christmas" med Michael Bublé, som just nu ligger tvåa på den globala listan över mest spelade jullåtar. I Sverige återfinns den på en femte plats.

Svenskarna är också svaga för "Last Christmas" med Wham! och "Do they know it's Christmas?" med Band Aid på andra respektive tredje plats. Globalt tar Justin Bieber hem tredjeplatsen med "Mistletoe".

Totalt finns 20 miljoner jul-spellistor på Spotify.