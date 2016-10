Cameron Jai fick lämna "Idol"

Tillsammans med Feliks Parik var det Cameron Jai som hängde löst efter fredagens framträdanden i "Idol" och till sist var det Cameron som fick lämna programmet.

– Jag är stolt över mig själv, men just nu känns det inte så bra, sade Cameron i "Idol extra".

Cameron hade framfört Whiz Khalifas "See you again" och trots att juryn uppskattade att han återigen bjöd på rap uttryckte de en oro för att han kanske inte var redo för tävlingen i år.

Efter beskedet fick Cameron chans att krama om sin kompis Rebecka, som är kvar i tävlingen.

– Nu vinner du detta för mig, vinn för min skull, sade han till henne.

Ett av kvällens största jubel kom efter Liam Cacatians framträdanden. I och med veckans tema tog han chansen att bjuda på klassisk hiphop.

– Om jag inte hade korsat väg med hiphopen så vet jag inte vem eller var jag hade varit i dag, sade han i programmet innan han tillägnade låten till sina drömmar.

Han sjöng Fugees "Ready or not" och jurytrion svarade med stående ovationer.

– Du snodde låten från Fugees och den är din nu, konstaterade Quincy.

När programledaren Pär Lernström försökte få Liam att kommentera juryns lovord svarade han främst med ett stort leende.

– Mäktiga ord alltså ... sade han.

Nicole Touma, som hängde löst förra veckan, fick sin revansch med sin version av Alicia Keyes "If I ain't got you" och när rösterna presenterades stod det klart att hon satt säkert den här veckan.

– Du ville ju beröra oss i kväll och för första gången kände jag verkligen något i kväll, sade Quincy efter hennes framträdande.

Oskar Häggström fick höra att han växer för varje vecka som går och Greg Curtis beskrevs som "magisk" och "magnifik" när han bjöd på Bruno Mars "Locked out of heaven".

Nästa veckas tema blir hitlåtar på svenska.