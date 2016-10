C: Vi satsar extra miljarder på kommunerna

Annie Lööf Foto: Lars Pehrson

Det borde gå bra för Sverige just nu. Vi befinner oss i en högkonjunktur, fler jobb växer fram och sysselsättningen stiger. Många går till jobbet varje dag, betalar skatt och bidrar till den gemensamma välfärden. Detta är en välkommen utveckling. Men i ett läge då många kurvor pekar åt rätt håll, är det särskilt viktigt att komma ihåg att det inte går bra för alla. Att den ekonomiska utvecklingen inte kommer alla till del. Sverige delas och klyftan växer mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen, mellan inrikes och utrikes födda. Mitt under brinnande högkonjunktur drabbas dessutom många mindre orter av neddragningar i globaliseringens spår.

Denna tudelning är ett av de stora samhällsproblem som vi måste lösa. En ny social underklass riskerar annars att växa fram.

Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta. Om att genomföra reformer för att arbetslösheten inte ska bita sig fast hårdare. Det handlar om att Sverige behöver ett nytt ledarskap.

Socialdemokraterna tar de goda tiderna som intäkt för att ingenting behöver förändras. Centerpartiet väljer istället en ansvarsfull ekonomisk politik, där vi avvisar regeringens förslag att låna till utgifter och bidragshöjningar i högkonjunktur. Vi förstärker de offentliga finanserna med elva miljarder mer än regeringen 2017. Detta innebär att vi har en budget i balans redan nästa år, medan regeringen går med underskott.

Samtidigt fokuserar vi vårt reformutrymme på att bryta tudelningen av Sverige, vi lägger över 16 miljarder redan nästa år i vår budgetmotion på detta. Det är en kraftfull satsning för att byta passivitet och bidragsberoende mot hopp och framtidstro. Vi föreslår följande:

• Sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag.

Sverige har ett av de högsta sysselsättningsgapen mellan inrikes och utrikes födda i EU. Vi har också EU:s lägsta andel av så kallade enkla jobb, det vill säga jobb som är möjliga att komma in i utan utbildningskrav. Dessa två fenomen hänger ihop. Såväl Finanspolitiska rådet som Arbetsmarknadsekonomiska rådet anser att Sverige behöver fler enkla jobb. Sådana skapas genom att göra det billigare att anställa personer med exempelvis kort utbildning och bristande språkkunskaper. Centerpartiet har lyssnat in forskningens kritik av de halverade arbetsgivaravgifterna till unga och förslår i enlighet med deras rekommendationer ett mer kraftfullt och träffsäkert förslag. Vårt förslag innebär att såväl ungdomar som nyanlända slipper arbetsgivaravgift de första två åren på arbetsmarknaden, de år som i regel är de svåraste. Sänkningen gäller enbart de första 16 000 kronorna av månadslönen, vilket fokuserar ingångsavdraget till de grupper som behöver det mest. Vi slopar även helt arbetsgivaravgiften för unga under 18 år och vill ta bort arbetsgivaravgiften helt när ett företag anställer sin första medarbetare. Totalt uppgår detta till drygt 13 miljarder kronor årligen.

• Utvidga rut-avdraget.

Rut har skapat många jobb för dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, gjort svarta jobb vita och gett många en start som företagare. Hälften av de kvinnor som driver rut-företag är utrikesfödda. Var tredje anställd i rut-företag är utrikesfödd. Var fjärde anställd har högst förgymnasial utbildning. Medan regeringen genomför nedskärningar i rut-reformen vill vi höja takten och istället skapa förutsättningar för fler jobb. Taket i rut bör därför höjas från 25 000 till 75 000 kronor årligen, fler tjänster läggas till och förstärkt rut för äldre införas. Satsningen uppgår till över 500 miljoner per år.

• Inför ingångsföretag.

Genom att göra det enklare att starta företag kan fler också ta detta steg. Särskilt viktigt är denna möjlighet för unga och nyanlända. Vi skapar en ny form av företag med upp till 250 000 i omsättning med skattebyråkrati och regler till ett absolut minimum, en satsning på 600 miljoner kronor.

• Stärk civilsamhället.

Det civila samhällets aktörer, såsom företagarföreningar, hjälporganisationer och idrottsföreningar skapar nätverk som ofta är bättre på att hitta vägar till jobb för nyanlända än myndigheterna. Vi vill därför ge civilsamhället möjligheter att genomföra mentorsprogram, språkstöd, praktikplatser, och andra insatser för att korta vägen till det första jobbet. Denna satsning uppgår till drygt 200 miljoner kronor om året.

• Satsa på kommunerna.

Samtidigt lägger vi 50 miljarder de kommande fyra åren på att förstärka kommunernas ekonomi, 10 miljarder mer än regeringen. Detta är extra resurser kommunerna exempelvis kan använda för att möta integrationsutmaningen, se till förbättra chanserna att få jobb genom att stärka skola och vidareutbildning. Men det är kommunerna själva som avgör prioriteringarna. Det finns inget motsatsförhållande mellan att utbilda och vidareutbilda de som står utanför arbetsmarknaden och att skapa fler enkla jobb. För många nyanlända vuxna är inte åratal i skolbänken ett realistiskt eller bra alternativ, de vill och de behöver komma i arbete. Vi behöver därför båda vägarna till jobb.

För att finansiera våra satsningar krävs stor sparsamhet. I vår budget bantas kostnadskostymen för våra myndigheter och ineffektiva program läggs ned.

Vi vill reformera den ineffektiva arbetsmarknadspolitiken i grunden. Många verkningslösa program i regeringens platspolitik bör läggas ned och resurserna fokuseras på det som fungerar, samtidigt som A-kassan reformeras. Arbetsförmedlingen måste på sikt helt ersättas med andra fristående förmedlare som arbetslösa själva kan välja och som bara belönas med offentliga medel efter deras effektivitet och resultat i att förmedla riktiga varaktiga jobb. På detta sätt kan insatserna förstärkas, samtidigt som vi kan minska kostnaderna med 8 miljarder.

För att finansiera våra satsningar gör vi också den största förändringen någonsin i Sverige av höjd skatt på utsläpp och sänkt skatt på jobb, så kallad grön skatteväxling.

Sedan tidigare har Centerpartiet föreslagit avskaffade undantag från koldioxidbeskattning, införandet av en kemikalieskatt samt stimulanser för att skynda på omställningen av den svenska fordonsflottan. Vi förstärker nu detta genom att bland annat föreslå en utökad kemikalieskatt. Totalt uppgår Centerpartiets miljöskattehöjningar till dryga 8 miljarder kronor under 2017.

En god kostnadskontroll och ansvarsfull finansiering möjliggör offensiva jobbförslag utan att äventyra de offentliga finanserna. Det är genom att värna de offentliga finanserna och bryta tudelningen på arbetsmarknaden som vi ser till att svensk ekonomi står starkare under kommande år. Det är genom en kraftfull klimat- och miljöpolitik som vi ser till att Sverige och världen står starkare under kommande århundraden. Så vill vi ge Sverige ett nytt ledarskap.

Annie Lööf

partiledare för Centerpartiet

Emil Källström

ekonomisk-politisk talesperson

Martin Ådahl

chefsekonom