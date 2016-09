C vill ge polisen halv miljard extra 2017

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det var för två veckor sedan som regeringen meddelade att polisen tillförs drygt två miljarder kronor till och med år 2020.

Polisens anslag ska öka gradvis. Tillskottet blir 100 miljoner kronor år 2017, 280 miljoner kronor år 2018, 700 miljoner kronor år 2019 och 1 miljard kronor år 2020.

Inför tisdagens riksdagsdebatt om polisen vill Centerpartiet påskynda satsningen i sin skuggbudget.

– Tryggheten är det viktigaste som finns i vårt samhälle. Problemen finns där nu. Därför har vi valt att ge polisen 520 miljoner kronor redan för 2017, säger Johan Hedin.

C låter också polisen behålla 415 miljoner av det så kallade överföringsbeloppet från i år till nästa. Så gör även regeringen.

Under åren fram till 2020 satsar C över en miljard kronor mer på polisen jämfört med regeringens budget. Den största skillnaden är under 2017 och 2018 då C valt att lägga sammanlagt 1 190 miljoner mot regeringens 380 miljoner.

– Deras satsning är alldeles för klen under tiden fram till nästa val. Det är nu villkoren behöver stärkas för att stoppa en utveckling som är på fel väg. Annars blir trösklarna för höga, säger Johan Hedin.

Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson. Foto: Thommy Tengborg/TT

Han nämner IT-kompetens, attacker mot blåljuspersonal och faktumet att många poliser har valt, eller funderar över, att lämna yrket som viktiga incitament för satsningen.

– Vi har valt att prioritera tryggheten. Vi kan inte hänga med på regeringens alla reformer. Det här är viktigare, säger Johan Hedin.

Var tar ni pengarna ifrån?

– Det är ett stort pussel. Men vi ska räkna ihop vår budget, säger Johan Hedin.

Roger Haddad, Liberalernas rättspolitiske talesman, ser också fram mot tisdagens riksdagsdebatt om polisen.

– Vi vill främst göra en lönesatsning på poliser i yttre tjänst. Vi vill satsa 50 miljoner på det redan nästa år. Det här är ett sätt att möta den situation som regeringen blundat för under det senaste halvåret, säger Roger Haddad.

– Utöver det vill vi ha fler poliser. Vårt mål är 2 500 fler tjänster fram till 2020. Dessutom vill vi ha fler civilanställda och återinföra beredskapspolisen, tillägger han.

Skillnad i anslag (antal miljoner)