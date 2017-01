C och L nya vågmästare – efter ”blixt från klar himmel”

Skilsmässan i Alliansen under torsdagen gör att Annie Lööfs Centerpartiet och Jan Björklunds Liberalerna kan bli de nya vågmästarpartierna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Beskedet från M-ledaren Anna Kinberg Batra slog ner som en bomb under torsdagen. Även för kollegorna i C och L, enligt en källa med insyn inom Alliansen.

M ska upprepade gånger ha fått frågan kring om de varit på väg att ändra sin position, men ska gång på gång ha intygat att partiet skulle hålla sin linje.

– Det kom som en absolut blixt från klar himmel, en positionsförändring out of the blue, säger en källa.

Det är ett brott med många års historiskt allianssamarbete där utspel förberetts noga och förankrats. Synen från mittenpartierna är att den nya linjen framför allt handlar om intern partihänsyn inom M.

Löfven kan andas ut en stund till. Det blir inget maktövertagande i närtid. C och L sa nej till Anna Kinberg Batras utspel – vilket Moderaterna redan visste och räknat med.

Den stora frågan nu är vad som ska ske i valet 2018.

Sett till dagens opinionssiffror är en majoritetsregering närmast en omöjlighet. Och i det nya politiska landskapet efter torsdagens M-besked hamnar ännu mer fokus på mittenpartierna C och L.

En del handlar om att överhuvudtaget få Alliansen att framstå som ett regeringsalternativ. Men viktigast: Vad händer om Alliansen blir mindre än de rödgröna?

Lööf gick under fredagen ut i en debattartikel på SvD.se där hon dels tryckte på att hon anser sig vara den samlande kraften för Alliansen, dels att C är den ”främsta motpolen” både till S och SD.

Men 2018 kan hon och Björklund tvingas välja att ge just någon av dessa motpoler inflytande genom att:

1. Stödja Anna Kinberg Batra, som i sin tur stöds av SD.

2. Stödja en S-regering.

Sett till Lööfs debattartikel är detta ett val mellan pest eller kolera.

– L och C kommer att utsättas för oerhörd stark press. Lööf framstår som hjälte och principfast nu, men det är klart att det kostar på att stå utanför makten, säger statsvetaren Ulf Bjereld, socialdemokrat som även sitter i S verkställande utskott.

Linjen från C och L är att fokus ligger på att Alliansen ska bli störst. Om man inte blir det vill man se samtal över blockgränsen – men med Alliansen som helhet.

Alliansen tonar ned motsättningarna.

– Bilden av att Alliansen är slut stämmer inte, menar en källa.

Dock finns en irritation från allianskollegor då M-utspelet krånglar till kommunikationen utåt rejält – för vad som upplevs som ingen vinst.

Det står klart att Alliansens zenit har passerat, menar Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet. Han säger att Alliansen aldrig varit så bräcklig som i dag och att osäkerheten inför 2018 är ”monumental”.

Även om det finns större möjligheter än tidigare för gränsöverskridande koalitioner så ser Niklas Bolin en svår sits för C – om allianspartierna blir mindre än de rödgröna.

– Man hamnar i en situation där man någonstans kommer att bryta mot vad man sagt oavsett vad man gör, säger han.

Även om C och L inte aktivt röstar på någon statsministerkandidat kommer man inte undan, menar Niklas Bolin.

– Det är klart att ett nedläggande av röster gör att man mer eller mindre aktivt i realiteten bidrar till ett resultat ändå.