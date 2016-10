Bytte rådgivare – sparade miljoner till de anställda

MTG Sverige bytte rådgivare och kunde därmed spara sju miljoner till sina anställdas pension. Foto: MTG/Pressbild

För många som arbetar är tjänstepensionen det största sparandet som görs varje månad. Men i det dolda. Det är nämligen arbetsgivaren som betalar in tjänstepensionen.

För flera av de anställda på MTG i Sverige blev det därför en ögonöppnare att inse att företagets val av pensionslösning kunde betyda tusenlappar för deras framtida pension.

– I 90 procent av alla pensionslösningar får medarbetarna betala för administration och rådgivning utan att de riktigt förstår det, säger pensionskonsult Magnus Gewert.

Det var 2014 som MTG Sveriges avtal med den dåvarande försäkringsförmedlaren Max Matthiessen gick ut. Efter sju år i samma lösning valde företaget att göra en ordentlig utvärdering. Det visade sig då att de betalade för en rådgivning som få anställda använde och att den genomsnittliga avgiften per anställd var på höga 2,3 procent.

– Vi hade fastnat i att göra det vi alltid gjort. Nu ville vi ta ansvar och hitta bästa lösningen för våra anställda. Det handlade inte om att spara pengar som företag utan om att höja tjänstepensionen för alla på företaget, säger MTG Sveriges HR-direktör Veronica von Schenk.

För en 30-årig anställd med 30 000 kronor i lön beräknar företaget att bytet kommer att betyda över 4 000 kronor mer i framtida tjänstepension varje månad.

MTG tog in en expert utifrån, Magnus Gewert, och gjorde en ny upphandling som Avanza vann. Den genomsnittliga avgiften per anställd sänktes från 2,3 procent till 0,3 procent. Tidigare betalade alla via avgifter för rådgivning som bara 10 procent av de anställda utnyttjade. Nu får i stället anställda som vill ha fördjupad rådgivning själva stå för den kostnaden, mot löneavdrag.

Bytet av finansiell rådgivare betydde, enligt företagets egna beräkningar, över 7 miljoner kronor mer i pensionspremier till de anställda, bättre tilläggstjänster och sjukförsäkringspremier.

För en 30-årig anställd med 30 000 kronor i lön beräknar företaget att bytet kommer att betyda över 4 000 kronor mer i framtida tjänstepension varje månad – en ökning från 6 396 kronor i månaden till 10 706 kronor i månaden. Räkneexemplet bygger på att hen har ickevalsalternativet, att avkastningen är 3 procent och att hen går i pension vid 65 år, samt att hen tar ut sin pension under en period av 15 år. Räkneexemplet bygger inte på en lönekarriär. Skulle den anställde tjäna mer i lön blir summan högre.

MTG är ett av flera bolag som inte är anslutet till något kollektivavtal, därför blev också frågan om pension stor och viktig.

Skillnaden i pension med de olika lösningarna är slående. Plötsligt blev pension en snackis på företaget.

– Vi startade informationsträffar om pension för de anställda. I början kom tio personer, men ordet spred sig snabbt och snart var träffarna fullbokade och vi fick sätta in extraföreläsningar, berättar Christer Nedström, HR-specialist på MTG Sverige som var med vid upphandlingen.

Arbetsgivare med kollektivavtal erbjuder tjänstepensionsvillkor och försäkringsutbud som arbetsmarknadens parter beslutat. Men omkring var tionde anställd omfattas inte av kollektivavtal i dag, vilket betyder att arbetsgivaren själv bestämmer om tjänstepension ska avsättas och i så fall hur mycket. Därutöver finns cirka 100 000 individer som har valt att kliva ur kollektivavtalet.

Det är för anställda utan kollektivavtal som företagets val av pensionslösning spelar störst roll.

Och i tider av minusränta blir avgiften på den valda pensionslösningen ännu viktigare än tidigare, enligt Magnus Gewert.

– Avgiften blir avgörande. Med dagens läge riskerar en hög avgift att leda till att anställda inte får någon tillväxt på sitt pensionskapital. Tvärtom riskerar pensionernas köpkraft att minska över tid.

Att tänka på vid upphandling av pension Var tydlig med vad du som företag vill ha och inte vill ha och gradera tydligt vad som är viktigast. För MTG var det låga avgifter, riskspridning, få mellanhänder och inga dolda avgifter.

Ta hjälp utifrån av en konsult om inte tiden eller expertisen finns inom huset.

Ha en fokuserad arbetsgrupp med en tydlig deadline, men var samtidigt ödmjuk inför att implementeringen troligtvis tar längre tid än tänkt.

Involvera både ekonomi- och HR-avdelningen. Pension är inte bara en HR-fråga.

Involvera och engagera de anställda. Det är deras pension som det handlar om, låt dem veta hur upplägget påverkar vad de kommer få i plånboken i framtiden. Bra villkor bidrar till ökad arbetsmotivation. Källa: MTG Sverige, Gewert