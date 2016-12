Busstrafiken på flera håll i Norrbotten och Västerbotten har ställts in eller försenats under morgonen på grund av halka, rapporterar lokala medier. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka i Norrbottens och Västerbottens läns kustland. Under morgonen och förmiddagen väntas nederbörd i form av regn och eftersom vägbanorna är kalla finns det risk för tillfrysning.