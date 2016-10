Buffett: Jag utnyttjade inte alls systemet som Trump

Foto: Andrew Harnik/AP

"Jag har betalat federal inkomstskatt varje år sedan 1944, när jag var 13", säger Buffett, som är trea på ekonomitidskriften Forbes lista över de rikaste i världen, i ett uttalande. Han tillägger att han det första året bara betalade sju dollar i skatt.

Buffett uppger att han betalade omkring 1 850 000 dollar i inkomstskatt i USA 2015, och att siffrorna för föregående år var likartade i fråga om bidrag, avdrag och skattesatser. Han säger att han aldrig gjort samma typ av förlustavdrag som Trump.

The New York Times rapporterade för drygt en vecka sedan att Republikanernas presidentkandidat Donald Trump kan ha sluppit undan att betala inkomstskatt i nästan två decennier, efter stora förlustaffärer under 1990-talet.

Annons X

Under söndagens tv-debatt sade republikanen upprepade gånger att han bara utnyttjat skattesystemet på samma sätt som rika människor som stöder Hillary Clinton gjort.

– Jag utnyttjade det absolut och det gjorde även Warren Buffett, sade han.

Trump har, till skillnad från tidigare presidentkandidater i USA, vägrat att offentliggöra sina deklarationer.