Buffalo körde över Edmonton

Jonas Eriksson fick hoppa in i ett 2–4-underläge för Edmonton halvvägs in i matchen. Svenskens medverkan blev dock kortvarig. Efter att ha räddat sitt första och enda skott krockade han med backkollegan Adam Larsson och lämnade planen med en misstänkt huvudskada. Utbytte målvakten Cam Talbot fick återvända till buren, och hann släppa in ytterligare två mål innan matchen var över.

Bättre gick det för Robin Lehner i Buffalomålet, som med 31 räddningar var en bidragande orsak till att Buffalo tog hem matchen. Bland annat imponerande han med en räddning med vänster benskydd när Jesse Puljujärvi gjorde ett försök tidigt i matchen.

Men matchens lirare var lagkamraten Ryan O'Reilly. Den 25-årige kanadensaren gjorde två mål och två assist i matchen. Enligt The Buffalo News var det första gången han gjorde fyra poäng under en NHL-match. O'Reillys andra mål kom från mer än halva planen och var en halvlös lobb vars oberäkneliga studs ställde Talbot.