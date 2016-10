Bubblare i Birkastan

Nyöppnade krogen Portal drivs av krögaren Klas Lindberg, som tidigare vunnit Årets kock och varit ansvarig för maten på Nobelfesten. Foto: Magnus Skoglöf

Nyligen gästade jag Geist i Köpenhamn. Krogen är som en dansk blandning av Riches gäster och F12:s matlagning. I köket basar en av grannlandets mest karismatiska kockar, Bo Bech, ett slags dansk Gordon Ramsay.

Klockan var halv ett vid mitt besök. Den 300 stolar stora krogen var nästan helt tom och jag möttes av en förströdd servitör. Menyn innehöll ett tjugotal rätter. Det var svårt att förstå var förrätterna slutade och huvudrätterna började, men efter en stunds begrundande beställde jag in piggvar med ravioli på gruyère. In kom en liten fiskrätt på en stor tallrik. En hårt stekt fisk toppad med en handfull små ravioliknyten. Min första tanke var: detta blir jag aldrig mätt på. Med tvivlet i ryggraden högg jag in och varenda tugga nagelfors noga.

Krögaren själv är vid baren och det är som om han stått där och väntat på mig hela livet.

Annons X

Några dagar senare intervjuade jag Bo Bech och berättade om min bild av krogen. Eftersom Bo inte är en väluppfostrad svensk kock utan en tämligen vanlig dansk, kontrade han med att skälla ut mig. Jag var en ond domare. I stället för att söka mig till hans krog av lust och nyfikenhet smög jag in som en falsk människa. ”Hur ska något kunna smaka gott när man har taggarna ute?” Detta har Bo förstås rätt i. Det visade sig att piggvar är Bos signaturrätt. Och trots att rätten visserligen såg liten ut, var den kompakt i texturen, synnerligen rik på kalorier och att jag blivit proppmätt = god mat.

Ju öppnare du närmar dig en människa eller en krog desto bättre blir mötet. Samtidigt måste ju ett grundkrav på krogen (och människan) vara att hen ska se mig när jag kommer in genom dörren.

Hit går du inte med din älskarinna eller hemliga affärsrelation. Detta är en krog för familj, vänner och kollegor.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Detta är inget problem alls när jag äntrar Klas Lindbergs nyöppnade Portal första gången. Krögaren själv är vid baren och det är som om han stått där och väntat på mig hela livet. Så är det förstås inte. Klas blev en stjärna på den svenska kroghimlen 2012 då han vann Årets kock. Ett halvår senare vann han guld med landslaget i kock-OS. I december 2014 ansvarade han för maten på Nobelbanketten. Kocken Klas Lindberg har även gjort en matlagningspodd med journalisten Klas Lindberg.

Jag och Klas går ett varv i den kompakta men luftiga kroglokalen. Han berättar om resan från att han såg annonsen på Blocket för två år sedan till att Portal nu öppnat. Drygt 70 stolar väntar på gäster och att denna del av stan inte haft en bra krog på många år är tydligt när kön ute på gatan växer för varje minut vi pratar.

Portal känns som krog som varit i gång ett par månader redan efter några dagar.

Vacker mat är god mat, konstaterar Viggo Cavling och berömmer Portals blomdekorerade maträtter. Foto: Magnus Skoglöf

Det fanns en tid när Rörstrandsgatan var Stockholms kanske hetaste matgata och Paus var nytt och hett. Jag minns det som i går, jag var programledare på ZTV och internet var ännu inte uppfunnet. 90-talet – det blir bara mer genialiskt för varje nytt grått hårstrå Henrik Schyffert får. Följaktligen är lokalen ljus och fräsch, mycket trä och marmor. Stora skyltfönster vetter ut mot gatan. Hit går du inte med din älskarinna eller hemliga affärsrelation. Detta är en krog för familj, vänner och kollegor.

Det är oklart om Klas Lindberg ens var född på 90-talet, han ger i alla fall ett oförskämt fräscht intryck. Inte heller blir han eller någon av hans medarbetare synligt nervösa av att recenseras på öppningsveckan. Trots att det är mer än fullsatt råder ett lugn i rummet. Okej att en kyl fortfarande är täckt med överdragsplast och att fläkten i vinkällaren ännu inte är påslagen. Portal känns som krog som varit i gång ett par månader redan efter några dagar. Jag får ett glas champagne för 119 kronor och sätter mig på en bänk utanför på torget och väntar på mitt sällskap. En vinlåda agerar avställningsyta.

Men de stora romkulorna är förstås det bästa, 4 av 5 i betyg.

Sedan är det enligt Portals hemsida tid för ”okomplicerad mat, med tydliga smaker och bra råvaror”. Vi inleder med chips, två små biffspett och en skinkrullad med senapsdressing. Allt funkar utmärkt som aptitretare. Att den friterade potatisen serveras ljummen är verkligen en smakförhöjare. Att lägga vackra blommor på maten började Melker Andersson med förra århundradet och Klas Lindberg gör detta titt som tätt, bland annat på biffspetten. Bra. Vacker mat = god mat.

Vid ett annat besök inleder jag med råbiffen. Köttet har fin textur men saknar sälta. Kocken är dock medveten om detta och ställer fram ett rejält saltkar. Annars elegant presentation med den inbakade rödbetan som utropstecken. Salladen på öringsrom funkar också för både ögat och gommen. Finhackad gräslök, gula blomblad och friterad krondill är tre garneringar som lyfter förrätten. Men de stora romkulorna är förstås det bästa, 4 av 5 i betyg.

Urbenad, fransk vaktel är menyns dyraste rätt, men jag tycker att 265 kronor är ett mycket bra pris.

På Portal finns det både kunskap och hjärta. Foto: Magnus Skoglöf

På varmrättsidan har vi ätit svartrot, en snygg rätt om än en smula anonym. Gösen från Hjälmaren har lite kladdig textur likt många insjöfiskar, betyg 3 av 5. Och helstekt kalvinnanlår med kål, kantareller och färskpotatis är snyggt upplagt, men kanske inte riktigt lika gott. Urbenad, fransk vaktel är menyns dyraste rätt, men jag tycker att 265 kronor är ett mycket bra pris. Fin, smarrig och mättande, en klar 4:a. Till dessert har vi ätit en minimal crème caramel för det facila priset av 35 kronor. Chokladkakan för 115 kronor var ganska blaffig både till utseende och smak. Hallon med kola i mitten är favorit.

Att gå på nyöppnad krog de första veckorna är ungefär som att se ett popband på turnépremiären. Hitsen funkar men det saknas kalibrering i refrängerna, det vill säga smaknivåerna. Det lirar inte riktigt i munnen, men det kommer det att göra om några veckor på Portal.

Servicen har däremot det viktigaste av allt: mycket kunskap och ännu mer hjärta. Det senare kan slipas ner när gästerna hänger på låset, fast jag tror inte att Portal går under av publiktrycket. Skulle den danska stjärnkocken Bo Bech komma förbi är jag övertygad om att han kommer att bli begeistrad och dela ut höga betyg.

Portal S:t Eriksplan 1, Birkastan www.portalrestaurant.se Mellanklass: Ja Vita dukar: Nej Högt i tak: Ja