Bryter 140 år lång tradition på grund av Trump

Arizona Republic har också för första gången sedan tidningen startade 1890 favoriserat en demokratisk presidentkandidat framför en republikan. ”Trots hennes brister, är Clinton ett överlägset val. Hon slänger inte ur sig som stärker våra motståndare eller skrämmer våra allierade. Hennes syn på styrning är mogen, självsäker och rationell”, skriver Arizone Republic.

Arizona Republic har mottagit dödshot och uppsägningar av prenumerationer efter sitt uttalande att stödja en demokrat.

In its 120-year history, @azcentral has never endorsed a Democrat. Here's why the paper just endorsed Hillary: https://t.co/n3GOmEin4N