I söndags bjöd vi några av våra vänner här i denna lilla amerikanska stad på brunch.

Samtalet handlad om politik. Det vill säga om Donald Trump.

Då bröt en av brunchgästerna in med vädjande röst:

– Kan vi inte prata om något annat? Finns det inget annat att tala om?

Det blev en kort tystnad.

Men visst gick det sedan att hitta andra samtalsämnen.

Alla medier domineras av presidenten och hans olika utspel till den grad att det känns som att återvända till en mera normal värld när man slår äver till BBC.

Då visar det sig att det händer helt andra saker i helt andra länder.

Men när man försöker förstå USA idag ska man vara på det klara med hur omfattande och intensiv mediebevakningen är - och har varit ända sedan valresultatet stod klart för snart två månader sedan.

Den fråga som inte diskuteras i de kommersiella TV-kanalerna men som jag ofta får i samtal handlar om risken att president Trump ska ställa till med storkrig, kanske världskrig.

Främst handlar dessa frågor om Trumps rådgivare Steve Bannon. USA TODAY har idag ett långt reportage om vad Bannon tänkt och tyckt innan han blev en central person i Vita huset.

Bannon har länge talat om civilisationernas krig, om kristenhetens krig mot islam. Det kristna Europa är döende och islam tar över. De som inte håller med honom kallar han femte-kolonnare.

Amerika är i krig och det handlar om ett nytt, kommande storkrig i Mellanöstern.

Här några klipp ur artikeln.

In dozens of hours of audio recordings reviewed by USA TODAY of his Breitbart News Daily radio show in 2015 and 2016, Bannon told his listeners that the United States and the Western world are engaged in a “global existential war,” and he entertained claims that a “fifth column” of Islamist sympathizers had infiltrated the U.S. government and news media. Those recordings, preserved online, offer an often unfiltered window into the thinking of Trump’s interview-averse senior adviser.

The views mark a stark shift from foreign policy doctrine under the previous two administrations.

On Breitbart News Daily, Bannon’s words often centered on the idea of a global clash of civilizations.

“To be brutally frank, I mean Christianity is dying in Europe, and Islam is on the rise,” he said in an interview in January 2016 with a Breitbart reporter.

In November 2015, Bannon told his listeners it was time to have an “adult conversation” about national security.

“Some of these situations may get a little unpleasant,” Bannon said. “But you know what, we’re in a war. We’re clearly going into, I think, a major shooting war in the Middle East again.”

Bannon often criticized elected officials and the media for failing to condemn Islam after terrorist attacks. After the Pulse nightclub attack in June 2016, he lashed out at the media and politicians for not casting blame on the religion and suggested they may be subservient to sharia, or Islamic religious law.

“The way the media is presenting this, it’s almost like they’re conforming to blasphemy law,” he said. “They will not criticize Islam, the president of the United States will not criticize Islam. Mrs. Clinton will not criticize Islam. Do you get a sense that the media in the West — and I mean in London and in the United States — is almost working under the precepts of sharia law right now?”

Concern about brewing conflict, he said, was a fundamental concept behind Bannon’s media enterprise. “Our big belief, one of our central organizing principles at the site, is that we’re at war,” he said.

”It’s war. It’s war. Every day, we put up: America’s at war, America’s at war. We’re at war,” he said in December 2015. “Note to self, beloved commander in chief: We’re at war.”