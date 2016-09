Bröderna Ymer tillsammans i DC-laget

Elias Ymer, 20, och Mikael Ymer, 18, har i flera år setts som de stora framtidsnamnen i svensk tennis. Men först nu korsas talangernas vägar i DC-sammanhang, ett efterlängtat ögonblick för brödraduon.

– Vi har känt att det skulle hända förr eller senare om vi bara jobbar vidare. Nu är vi här och det är definitivt en milstolpe, som jag ser det, säger Mikael.

– Vi har jobbat hårt för det här och ska göra vårt bästa, både för oss själva och för Sverige. Det är verkligen speciellt.

Det svenska Davis Cup-laget är samlat på gruset i Båstad, där Nederländerna väntar med start på fredag. Det är Elias Ymer, rankad 150 i världen, som är ankaret i laget. Även om spelet inte har varit på topp på sistone.

– Jag har inte spelat min bästa tennis, men det är viktigt att se den större bilden. Jag har haft min fystränare med mig under fem veckor och tränat en hel del under turneringarna. Det tar på kroppen, men jag har gjort det för att bli starkare under en hel säsong, säger han.

– Jag har fått mycket bra träning och hoppas blomma lite nu under slutet av säsongen.

Mikael Ymer gjorde nyligen comeback efter att en överansträngning i höften stoppat honom under nästan hela året. Det började bra med fyra segrar – tre i kvalet och en i huvudturneringen – när han spelade en ATP-challenger i italienska Como.

– Kul att han har kommit tillbaka så starkt efter en så lång period borta, det visar att han är något utöver det vanliga, säger Elias.

En seger mot Nederländerna skulle säkra nytt kontrakt i Europa-/Afrikazonens grupp 1. Vid förlust tvingas Sverige till en avgörande nedflyttningsmatch mot Israel i oktober.

– Nederländerna är favoriter, men vi får bara försöka köra vårt race. Femsetare är kul och inte något jag spelar ofta, det är en helt annan sport och roligare tycker jag. Det blir mer spännande och fysen kommer in på ett annat sätt.