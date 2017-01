Ethan och Joel Coen. Arkivbild. Foto: Thibault Camus

Det är inte första gången som bröderna Coen ger sig på västerngenren. Senast var 2010 med den hyllade filmen "True grit", med bland andra Jeff Bridges och Hailee Steinfeld. Brödernas senaste projekt var "Hail, Caesar!" från förra året och de ligger också bakom filmer som "Fargo" (1996), "The big Lebowski" (1998) och "No country for old men" (2007).