Brittiska bostadspriser vacklar efter brexit

Det har kallats Singapore-on-Thames. I en triangel större än Hyde Park söder om Themsen, mellan Battersea Park och järnvägen som går mot Waterloo, pågår ett jättebygge. Där det tidigare stod gamla lagerlokaler, en grönsaksmarknad, ett avloppsreningsverk och öde tomter bygger 19 fastighetsutvecklare butiker, kaféer, ett hotell, kontor, en ny amerikansk ambassad och närmare 20 000 bostäder. Enligt The Economist har inget nybygge i London varit så stort sedan staden brann år 1666.

De nya bostäderna i det så kallade Nine Elms-området har marknadsförts på mässor i Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore och Abu Dhabi. Den första vågen med köpare började för drygt två år sedan. Då ansågs Storbritannien ännu vara ett säkert kort, pundet var starkt och det politiska läget stabilt. Nine Elms-projektet meddelar på sin webbsida att mäklaren Knight Frank uppskattat att bostadspriserna i området skulle stiga med 140 procent mellan 2011 och 2016.

Byggnader i Nine Elms, en del ska rivas, en del är klara för försäljning. Foto: Åsa Westerlund

Många av bostäderna, som har en prislapp på motsvarande 5,5 - 11 miljoner kronor, köptes av utländska investerare som bara behövde betala en handpenning på 10 till 20 procent av värdet. Resten betalas först då bostäderna är klara. Det är dessa investerare som enligt brittiska medier nu fått kalla fötter.

St Modwen, en av fastighetsutvecklarna i Nine Elms, har sänkt värdet på sin andel med 3,75 procent, 232 miljoner kronor. Bolaget sänkte också sina bruttointäkter för årets första sex månader från 2,1 miljarder kronor till 332 miljoner kronor.

– Efter folkomröstningen den 23 juni har vi arbetat i en osäker period där många olika faktorer påverkar bostadsmarknaden, sade St Modwens vd, Bill Oliver, i ett uttalande.

Nu kommer varningar om att priserna på nybyggda bostäder i Nine Elms kommer falla med så mycket som tio procent bara i år. Foto: Åsa Westerlund

Investeringsbanken Jeffries varnar samtidigt för att priserna på nybyggda bostäder i Nine Elms-området kommer att sjunka med tio procent i år. Under 2015 steg bostadspriserna i Storbritannien med 6,5 procent och med 8,5 procent under 2014. En undersökning av en av Storbritanniens största mäklare, Countrywide, visar nu att bostadspriserna i Storbritannien kommer att sjunka med en procent nästa år.

Fionnuala Earley, chefsekonom på mäklaren Hamptons International, som varit med om att ta fram undersökningen, säger att det bara går att spekulera över vad som händer efter brexit. Mycket beror på hur Storbritanniens utträde ur EU ser ut och vad som händer med den brittiska ekonomin under de kommande åren.

– Det går inte att separera bostadsmarknaden från ekonomin. Vi uppskattar att Storbritannien med nöd och näppe lyckas undvika en recession. Ekonomin kommer att sakta ner och det påverkar både investeringar och bostadspriser.

Glasbyggnaden i mitten ska bli USA:s nya ambassad. Foto: Åsa Westerlund

Men brexit och ekonomin är inte de enda utmaningarna för bostadsmarknaden anser Fionnuala Earley.

– Priserna i de dyraste områdena i London sjunker, det beror delvis på att de stigit kraftigt under de senaste åren och att man inte förväntar sig en lika kraftig tillväxt i framtiden. Högre skatter på bostadsköp har också påverkat den delen av marknaden.

Den nedåtgående trenden för fastighetsmarknaden i London fick sin början redan i fjol då en del investerare började oroa sig över att ett överutbud av lyxbostäder skulle sänka priserna. Brexit har inte hjälpt läget. Försäljningen av nybyggen i London rasade med 43 procent under årets första halvår, jämfört med samma period i fjol. Vissa bedömare menar att första tecknen på panik redan syns på marknaden, bland annat lovar nu fastighetsutvecklarna att täcka stämpelskatten.

Naomi Heaton, vd för investeringsfonden London Central Portfolio, varnar i ett uttalande för en ”nybyggeskris” i centrala London.

– Nybyggena i centrala London är 25 procent dyrare än äldre fastigheter. Då det finns ett överutbud på nya fastigheter som är överprissatta och det ekonomiska läget är instabilt brukar det leda till sjunkande priser.

Hon pekar exempelvis på ett nybygge i Tower Hamlets i centrala London där det tog sex år för priserna att återhämta sig efter finanskrisen. Äldre bostäder i området klarade sig mycket bättre.

Richard Donnell direktör på analysfirman Hometrack, tror inte att problemen på lyxmarknaden kommer att sprida sig till resten av staden.

– Närmare en tredjedel av alla köpare i London är investerare som nu måste betala en högre stämpelskatt, det har fått marknaden att svalna. Men så länge räntorna hålls låga kommer folk att fortsätta köpa och det som lockat utländska investerare till London finns fortfarande kvar. De som jobbar i London behöver också någonstans att bo. Efterfrågan på bostäder är större än utbudet och priserna fortsätter stiga kraftigt i billigare områden utanför London.

Mer traditionellt ”engelska” hus i Lavender Hill, London. Foto: Åsa Westerlund

Enligt brittiska tv-bolaget BBC söker sig nu de utländska köparna till billigare nybyggen i utkanten av den brittiska huvudstaden. En mäklare BBC intervjuat uppger att de utländska köparnas intresse för nybyggen i mer förmånliga London-områden stigit med 1000 procent på grund av det låga pundet.

Fionnuala Earley på Hamptons International tror inte att man kommer att se samma nedgång i hela landet som efter finanskrisen 2009 så länge räntorna hålls låga och bankerna är villiga att ge lån. Bank of England sänkte styrräntan till det historiskt låga 0,25 procent i början av augusti.

– Det finns ingen orsak att drabbas av panik. Vår analys visar en relativt försiktig nedgång, men vi vet inte ännu hur marknaden reagerar på brexit. Priserna kan fortsätta stiga eller så kan vi hamna i en djup recession. Mycket beror också på vad som händer på den politiska fronten och hur det går med ekonomin i Kina och i Mellanöstern, tillägger Earley.

Den senaste statistiken visar att brexit-omröstningen åtminstone inte ännu fått medelpriserna att sjunka. Enligt bolånejätten Nationwide steg bostadspriserna med 0,6 procent mellan juli och augusti och med 5,6 procent jämfört med samma period i fjol. Trots det ställer sig brittiska analytiker skeptiska till att prisökningen forsätter och också på Nationwide är man mån om att påpeka att framtiden ser osäker ut.

I ett uttalande säger chefsekonomen Robert Gardner på Nationwide, att prisökningen går stick i stäv med de signaler man sett på marknaden under de senaste månaderna.

– En svag efterfrågan har motsvarats av ett svagt utbud. Antalet fastigheter på marknaden är det lägsta på trettio år. Det förklarar varför prisökningen fortsatt vara stabil, säger han.