Brittisk politiker dansar tillbaka till makten

Ed Balls. Foto: IBL

LONDON Han tappar nästan sin danspartner, han fumlar och snubblar i fåniga utstyrslar, han räknar stegen med öppen mun och han dansar ”som en söndrig tvättmaskin”. Storbritanniens före detta skuggfinansminister Ed Balls förlorade sin parlamentsplats i valet 2015. Då verkade hans karriär över, men efter sina framträdanden i reality-tv-programmet Strictly Come Dancing viskar man nu om en politisk comeback.

– Han bygger upp en ny karriär och försöker skapa en mer mänsklig profil. Det var nog ett genomtänkt beslut att delta i programmet. Strictly Come Dancing har en stor publik och är en bra plattform om man vill skapa en ny offentlig personlighet, säger Mark Wheeler, expert på kändispolitik vid London Metropolitan University.

Balls chansning har kommit under året då brittisk politik vänts upp och ner. Brexit ruskade om de gamla traditionerna i Westminster.

Annons X

– Det rör sig snabbt inom politiken just nu, inte bara i Storbritannien men också internationellt. De gamla spelreglerna gäller inte längre, säger Wheeler.

Det rör sig snabbt inom politiken just nu, inte bara i Storbritannien men också internationellt. De gamla spelreglerna gäller inte längre

Enligt honom är det hopslagningen av underhållning och nyhetsmedia i USA och i Storbritannien som förändrat klimatet. Sociala medier har gjort spelfältet ännu mer oförutsägbart och skapat en grogrund för populism. Kändispolitikern har alltid funnits, tillägger Mark Wheeler, men just nu klarar de sig särskilt bra.

Britterna röstade för att lämna EU. Här i Stadshuset i Manchester offentliggjordes resultatet. Foto: Yvonne Åsell

Sharon Coen, föreläsare i psykologi vid University of Salford, menar att kändisskapet ger synlighet och skapar förtroende.

”Att lära känna en kandidat via deras medianärvaro kan skapa en känsla av närhet, vilket i sin tur kan leda till intimitet och tillit”, skriver Coen i en text för the British Psychological Society. Hon lyfter upp att medierna under de senaste 20 åren fokuserat allt mer på personligheter och på politikers privatliv än på partierna de representerar och deras politiska budskap. Därför har personlighet blivit allt viktigare inom politiken. Det har i sin tur lett till att äkthet anses vara viktigare än kompetens.

Det är ett klimat där politiker som den brittiska utrikesministern Boris Johnson, det skotska nationalistpartiets förra ledare Alex Salmond och Ukips tidigare ledare Nigel Farage klarat sig bra. Nu försöker Oxford- och Harvardutbildade Balls följa i deras fotspår.

”Framtida generationer kommer att minnas var de befann sig då Ed Balls gjorde en moonwalk till Shakiras Hips Don't Lie iklädd en glittrande jumpsuit”, skriver Ayesha Hazarika, en före detta rådgivare till Labour i the Financial Times. Hon tillägger mer seriöst. ”Han är väldigt smart och han är omgiven av smarta människor”. Hazarika anser att Balls genomgår en omvandling från en hatfigur till nationens älskling. Allt tack vare reality-TV.

Ed Balls motpart i underhuset har också lagt märke till det nya klimatet. Den förra finansministern George Osborne skriver i en artikel för högermagasinet the Spectator om ett möte med Donald Trumps dotter Ivanka och hennes man Jared Kushner under hösten. De berättade för honom att Trump inte förberett sig ett dugg inför sin första TV-debatt eftersom han inte ville att publiken skulle uppfatta det som om han läste ur ett manus. ”Jag insåg då att de politiska spelreglerna jag vuxit upp med skrivits om”, skriver Osborne.

Året som gått har ruskat om det politiska landskapet både i Storbritannien och i USA. Men eftersom läget är så ombytligt är det svårt att säga vad som händer nu.

– Det är möjligt att kändispolitikernas karriärer blir kortlivade. Ombytligheten som skapat de nya politikerna kan också tära på deras framgångar, säger Mark Wheeler.