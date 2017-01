Storbritanniens premiärminister Theresa May. Foto: Stefan Rousseau / TT / NTB Scanpix

Det blir en hård brexit där Storbritannien inte har tillgång till EU:s inre marknad. Under gårdagens linjetal förklarade premiärminister Theresa May att man i stället ska bli en global handelspartner och arbeta för ett nytt frihandelsavtal med EU. Idéerna ligger ungefär i linje med de som brexitsidan förespråkade under valkampanjen.

Trots retoriken om att brexit är det bästa för Storbritannien och att båda sidor kan gå stärkta ur processen, kvarstår faktumet att åren framöver kommer att präglas av smärtsamma och oförutsägbara förhandlingar. Förhoppningen om att få till stånd en bättre handelsuppgörelse med EU utan att göra avkall på löftet om full kontroll över gränserna, är försvinnande liten.

Men det finns goda skäl för EU att, trots frestelsen att statuera exempel, verka för att brexit blir så friktionsfri som möjligt. I en tid då både Europas ekonomi och säkerhet ter sig osäkrare än på årtionden är det sista vi behöver ett Storbritannien som helt vänder sig bort från kontinenten. Storbritannien är, jämte Frankrike, i praktiken de enda länderna i Europa som med trovärdighet kan kalla sig militärmakter.

Det hedrar även premiärministern att hon inte välkomnar scenariot att fler länder lämnar EU. ”Vi vill att EU ska lyckas”, sade May under sitt tal.

Om något positivt kan komma ur brexit vore det om de krafter som driver på för ökad centralisering och federalism – både i Bryssel och i huvudstäderna – får sig en välbehövlig tankeställare. Före detta italienska premiärministern, som lett en arbetsgrupp på uppdrag av ministerrådet, EU-parlamentet och kommissionen, Mario Montis förslag om beskattningsrätt för unionen vittnar tyvärr om motsatsen.