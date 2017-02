Enligt åtalet ska ett av övergreppen ha skett på den brandstation där mannen arbetat. Sexövergreppen mot flickorna, som båda är under 15 år, ska ha skett "flera gånger per vecka under två års tid". Mannen ska också ha erbjudit ersättning och en av de totalt åtta åtalspunkterna gäller försök till köp av sexuell handling av barn.

I åklagarens bevisning ingår bland annat sms och chattsamtal via mobilappen Whats app, uppger lokala medier. Mannen stängdes av från sin tjänst i januari.