Brages storspel gav seger

Han tänker på förra gången, för en och en halv vecka sedan, då han fick förtroendet mellan stolparna mot Frölunda. Brage fick då en olycklig start och det slutade med att han var tvungen att lämna plats åt Julius Hudacek.

Men på torsdagsmorgonen fick Axel Brage beskedet att han skulle stå då Hudacek plötsligt åkt på en skada.

– Det är inget allvarligt med Julius. En underkroppsskada, vi tar det dag för dag nu, säger Örebros tränare Lars Ivarsson som hellre ville prata om segern mot Färjestad och Axel Brages insats.

– Det är kul att en sån härlig kille gör en så bra match här hemma.

Färjestad skapade en del farliga lägen i första perioden men saknade skärpa i avsluten – dessutom övertygade Axel Brage i sin femte match för säsongen.

Efter drygt tre minuter tryckte Örebros Peter Andersson in matchens första mål från backposition. Målvakten Lars Haugen var skymd och hann inte agera när Örebrobacken gjorde sitt första mål för säsongen.

– Jag fick en bra passning från Greg (Squires) som kommer runt målet. Sen försöker jag sätta den på första stolpen. Det var skönt att se när den gick in. Känns alltid bra att knipa dit första målet för säsongen, sade Peter Andersson till C More i periodpausen.

Brage spikade även igen i mittenperioden. Efter sex minuter i den tredje perioden gjorde Örebro två mål inom loppet av några sekunder. Första utnyttjade poängkungen Libor Hudacek en målvaktsretur. Och därefter ökade Joel Mustonen på ledningen till 3–0. Ett par minuter senare reducerade dock Joel Eriksson när han stötte in 1–3 i powerplay – och spräckte därmed Brages nolla.

– Jag blev lite ställd där när de gör målet. Det är naturligtvis lite surt att inte få hålla nollan, men det viktigaste var att vi tog tre poäng, säger Axel Brage.