Bradys revansch – klar för Super Bowl

Super Bowl är finalen i NFL, den amerikanska ligan i amerikansk fotboll.

Årets match, den 51:a, spelas i Houston den 5 februari mellan New England och Atlanta.

De senaste årens matcher:

2016, Santa Clara: Denver–Carolina 24–10.

2015, Glendale: New England–Seattle 28–24.

2014, New Jersey: Seattle–Denver 43–8.

2013, New Orleans: Baltimore–San Francisco 34–31.

2012, Indianapolis: New York–New England 21–17.