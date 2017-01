Hela 70 procent av vårt sparande i aktiefonder under fjolåret gick till indexfonder. Det är glädjande att svenskarna fortsätter strunta i vad provocerade finansmän i branschen hävdar. Här är rådgivarens argument mot indexfonder som du enkelt kan slå hål på.

”På sikt är det förödande för börsen.”

Kommentaren kommer från en man i fondbranschen, och gäller det höga sparandet i indexfonder. Finansmannen ifråga livnär sig på avgifter från sparare, och han har anledning att vara orolig för utvecklingen.

70 procent av allt nysparande i aktiefonder förra året gick till indexfonder, enligt färsk statistik från Fondbolagens förening. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2016 närmare 15 procent av den samlade aktiefondförmögenheten. Den siffran tycks öka hela tiden.

Indexfonder följer passivt ett index för en viss marknad. En del av fonderna är gratis och fungerar som lockbeten, som Avanza Zero, Nordnet Superfonden och SEB Euroland Gratis, men de flesta kostar omkring 0,2–0,4 procent i årlig avgift.

Det är med andra ord inte en fondkategori som bolagen i branschen tjänar pengar på. Därav alla argument från rådgivare och bankmän att du bör ha en aktivt förvaltad fond där en förvaltare ser över innehaven.

Det är sant att aktiva förvaltare mycket väl kan ha perioder då de slår index. För en vanlig sparare är det dock mycket svårt att veta när dessa perioder kommer att infalla. Av den anledningen passar indexfonder långsiktiga sparare mycket bra. Avkastning kan du inte veta något om, men avgiften har du svart på vitt.

Det finns flera studier som visar på svårigheterna som aktiv förvaltning har att prestera bättre än snittet över tid, och anledningen är den högre avgiften som aktivt förvaltade fonder har. En fond som kostar 1,5 procent måste ju först överprestera 1,5 procent för att gå lika bra som en fond utan avgift. Förvaltaren börjar så att säga i uppförsbacke.

Du har ansvar för att ditt sparande går till dig, din pension, dina barn eller barnbarn – och inte i första hand till banken eller fondbolaget.

Och avgiften har en stor inverkan på ditt sparande. Sparar du 2 000 kronor i månaden i 15 år i en aktivt förvaltad fond med just 1,5 procent i avgift (och avkastningen är 6 procent per år) så har över 55 000 kronor försvunnit i avgifter vid spartidens slut. Väljer du en indexfond med 0,2 procent i avgift så försvinner i stället 8 000 kronor.

Förutom att du behöver någon som aktivt ser över innehaven så kanske rådgivare eller andra i branschen som ogillar indexfonder hävdar att en viss indexfond har gått dåligt jämfört med en viss aktivt förvaltad fond. Då är det bra för dig att veta att vissa jämförelser som görs är som att jämföra äpplen och päron.

En del indexfonder följer Stockholmsbörsens 30 största bolag, alltså indexet OMXS30, däribland Avanza Zero (0 % i avgift). Om börsens småbolag exempelvis har gått mycket bra under en tid så kommer aktivt förvaltade Sverigefonder som även investerar i småbolag under den perioden ha gått mycket bättre än indexfonder som bara investerar i stora bolag. Men det blir en orättvis jämförelse.

Här kan ett argument från rådgivaren naturligtvis också vara att innehaven i din indexfond blir för koncentrerade till några få bolag, som väger tungt i OMXS30. Men till rådgivarens förtret finns också indexfonder som skuggar bredare index. Nordnet Superfonden (0 % i avgift) och SPP Aktiefond Sverige (0,2 % i avgift) följer det bredare OMXSBCAPGI, som består av de 70 största bolagen. En fond som SEB Sverige Indexfond (0,4 % i avgift) följer det ännu bredare SIXRX, som innehåller alla bolag på börsen inklusive utdelningar.

Vilken indexfond du ska välja beror helt enkelt på vad du tror passar dig; om du vill ha exponering mot börsens alla bolag eller bara de största. Värt att tänka på är också att vid valet av indexfond blir avgiften ännu viktigare, eftersom du i denna fondkategori aldrig kan få en högre avkastning än snittet bara för att du väljer att betala lite mer för fonden.

Branschföreträdare kommer fortsätta hävda att indexfonder inte är det bästa valet, och att det finns en fara i att allt mer av aktiekapitalet ägs av passiva investerare. Du har inget ansvar för detta. Du har ansvar för att ditt sparande går till dig, din pension, dina barn eller barnbarn – och inte i första hand till banken eller fondbolaget.