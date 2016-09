Bowies sista låtar släpps på ny cd

De nya låtarna "No plan", "Killing a little time" och "When I met you" är producerade av Bowie och Tony Visconti, som också producerade sista skivan "Blackstar". Bowie kompas också av samma musiker som på albumet.

De tre låtarna ges ut på dubbel-cd:n "Lazarus cast album" som släpps den 21 oktober och innehåller musiken från Bowie-musikalen "Lazarus" med premiär på King Cross Theatre i London den 8 november.

Musikalen har tidigare satts upp i New York, och bland de medverkande finns Michael C Hall och Sophia Ann Caruso. Inspelningarna med ensemblens tolkningar av Bowies musik blev också särskilt känslosamma eftersom de gjordes bara dagen efter artistens bortgång den 10 januari i år.