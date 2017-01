Bostadsrallyt över – men priserna fortsatt rekordhöga

Medelpriset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad var 92 0000 kronor per kvadratmeter. Foto: Tomas Oneborg

Bostadsmarknaden förblev lugn även under december. Priserna på både villor och bostadsrätter har i praktiken planat ut, och även räknat över tre månader var prisuppgången bara 1 procent.

– Bostadsrättsmarknaden uppvisar generellt en mindre prisförändring uppåt den senaste månaden i såväl riket som Göteborgs- och Malmöområdena, konstaterar Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik där man släppte den pinfärska statistiken nu på måndagsmorgonen.

I Stockholmsregionen har bostadspriserna stått helt stilla under december, men det hindrar inte att rekordnivåerna bekräftas ännu en gång. Innanför tullarna kostade en genomsnittlig bostadsrätt 92 127 kronor per kvadratmeter. För en genomsnittlig bostadsrätt i hela Storstockholm var snittpriset 57 393 kronor per kvadratmeter.

Tidigare i höst var det främst centrala Malmö som avvek genom fortsatt snabbt stigande bostadsrättspriser, upp 5 procent på tre månader. Men statistiken för december antyder att även det sydsvenska rallyt kom av sig i december. Priserna steg i samma takt som i riket i övrigt, med 1 procent.

Men de rekordpriser som numer gäller på svensk bostadsmarknad ser alltså ut att ligga fast. I decemberstatistiken finns inga prisnedgångar. En bostadsrätt i centrala Göteborg kostade därmed 56 166 kronor per kvadratmeter medan snittpriset i Storgöteborg var 42 965 kronor per kvadratmeter. Bostadsrätter i centrala Malmö sprängde nyligen nivån 30 000 och ligger nu på 30 653 kronor per kvadratmeter, medan Stormalmö noterar ett snittpris på 25 858 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter.

Mäklaren Erik Olsson ser tillbaka mer än ett år när han i sin kommentar konstaterar att inbromsningen av prisrallyt kom redan hösten 2015, men att bostadspriserna stabiliserades på en hög nivå som fortfarande gäller. Det mönster som Erik Olsson ser, är att bostadspriserna ökar procentuellt mindre i områden där priserna redan är höga.

– Det kan tyda på att kombinationen av bankernas restriktivare utlåning, amorteringskrav, risk för minskade ränteavdrag och andra åtgärder för att dämpa bostadslånen samt vetskapen om att räntenivån förr eller senare stiger sammantaget dämpar ökningen av bostadspriserna mest där priserna – och därmed behovet av bostadslån – är som högst, kommenterar Erik Olsson.

Han påpekar dock att "inflyttningen till storstäderna fortsätter att ge stor efterfrågan på bostäder och att så länge de grundläggande förutsättningarna för att äga en bostad inte ändras för mycket och för snabbt, förblir bostadsmarknaden stark och stabil även i år".

Svensk Mäklarstatistik gör dock ingen framtidsprognos, utan håller sig bara till det som redan är känt till och med december:

– Det såldes över 100 000 bostadsrätter och 50 000 villor förra året till ett sammanlagt värde om 244 miljarder respektive 140 miljarder kronor. För bostadsrätter är de tre storstadsområdena totalt dominerande, berättar Hans Flink.

Den genomsnittliga villan ute i riket kostade i december 2 667 000 kronor. I Storstockholm var villapriset förstås högst, 5 516 000 kronor, medan snittvillorna i Göteborgs- och Malmöregionerna kostade 4 640 000 respektive 3 575 000 kronor.

2016 var också ett rekordår för bostadssurfande. Sajten Hemnet uppger att 12 procent fler gick in på sajten under 2016, men utbudet ökade faktiskt inte.

– I mitten av maj noterade vi för första gången över tre miljoner besökare under en och samma vecka, detta trots att antalet nya bostadsrätter och villor som kom ut på marknaden minskade med 4 respektive 6 procent, berättar Staffan Tell, pressansvarig Hemnet.