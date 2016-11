Bostadslarm: Föreningarna måste höja avgifterna

Foto: Tomas Oneborg

Swedbank går i dag på torsdagen ut och varnar att tusentals bostadsrättsföreningar står inför avgiftshöjningar eftersom de "systematiskt" går med underskott och sparar för lite för framtida underhåll.

Hela 56 procent har ett för lågt sparande som kommer att leda till ofta kraftiga avgiftshöjningar i framtiden.

– Om man tar en genomsnittlig bostadsrätt på 75 kvadratmeter som exempel, behöver månadsavgiften höjas med 300–600 kronor för att täcka sparbehovet. Men nästan var femte förening sparar inget alls, och där behöver man höja med i genomsnitt 900–1 200 kronor per månad för en sådan lägenhet, säger Arturo Arques som är Swedbanks privatekonom och dessutom sitter i den statliga bostadsrättsutredningen.

Det är nu över två år sedan SvD Näringsliv visade att bland andra byggbolag kringgick årsredovisningslagen för att osynliggöra föreningarnas sparbehov, ett sätt att trissa upp försäljningspriset. Sedan dess har revisorerna skärpt synen på avskrivningar, men i stället för att öka sparandet genom högre månadsavgifter, har många föreningar valt att gå med underskott eller fortsätta med för svaga resultat.

”Med hänsyn till hushållens generellt sett redan höga skuldsättning och den stigande skuldsättningen i allt fler bostadsrättsföreningar, finns det all anledning för banker, Sveriges Byggindustrier, revisorer och bostadsrättshavare att fundera över situationen", lyder nu den allvarsamma analysen från Swedbank.

Det finns i Sverige cirka en miljon bostadsrätter, och årligen säljs drygt 100 000 av dem. Därmed samlar bostadsrättsmarknaden värden på tusentals miljarder kronor, en sorts gigantisk finansmarknad med mycket svagt konsumentskydd.

Till exempel kan byggbolag lockas att sätta för låga månadsavgifter i nyproduktion i syfte att kortsiktigt trissa upp priset i ett läge där alla lägenheterna ska säljas. Resultatet är att nyinflyttade inte har förstått hur mycket avgifterna senare måste höjas.

– Föreningarna måste börja berätta tydligare om att slitaget också kostar, så att köpare, befintliga medlemmar, mäklare och banker får en uppfattning om verklig kostnad och värde på bostadsrätten, säger Arturo Arques.

Swedbank har gått igenom årsredovisningarna för totalt 1 059 bostadsrättsföreningar. Man uppger att urval är representativt över landet och över marknadens olika aktörer – cirka hälften utgörs av HSB, SBC och Riksbyggen. Studien har alltså gjorts mot bakgrunden att en regeringsutredning som ska vara klar till våren, håller på att ta ställning till hur föreningar framgent bör säkerställa att det finns medel att möta långsiktiga underhållsbehov.

Larmgränsen för när föreningar sparar för lite har Swedbanks bostadsrättsexperter satt vid ett sparande på 150 kronor per kvadratmeter och år. Av de 56 procent av föreningarna som ligger under denna larmnivå, står 18 procentenheter för negativt sparande, medan 38 procentenheter står för sparande i intervallet 0-149 kronor per kvadratmeter.

– En bostadsrättsförening har kostnader för kapital, drift och slitage. De två förstnämnda uppstår löpande och är sällan ett problem, för slarvar man med att betala reagerar till exempel banken, kommunen, elbolaget och renhållningsbolaget omedelbart. Men slitagekostnaderna syns inte förrän till exempel tak, fasader, hängrännor och stammar måste bytas ut, säger Arturo Arques.

I rapporten deltar även Swedbanks samhällsanalytiker Madelén Falkenhäll. Man skriver att det är "bekymmersamt" att majoriteten av landets bostadsrättsföreningar under relativt stor belåning låter husen slitas ner utan tillräckligt sparande, samt att detta i längden kommer att påverka såväl värderingar som kreditgivning negativt.

Klart är att stora värden står på spel: Enligt SCB såldes i fjol bostadsrätter för 218 miljarder kronor, att jämföra med inte ens 90 miljarder 2006. Enbart i Stockholm var värdet på omsättningen 113 miljarder kronor 2015.

Det är både mäktiga och talrika grupper som brukar invända att husen trots allt kan hållas väl rustade med lägre sparande än 150 kronor per kvadratmeter och år. Men det avfärdas nu av Swedbanks experter som uppger att man har tagit fram ett mycket försiktigt satt gränsvärde som bygger på en mycket låg produktionskostnad på 20 000 kronor per kvadratmeter. Från det har man också dragit bort en stor del som anses vara föreningens löpande underhåll som förlänger komponenternas livslängd, samt medlemmarnas inre underhåll av till exempel kök och ytskikt. Det är när en mycket blygsam produktionskostnad slås ut på en genomsnittliga teknisk livslängd, för flerbostadshus 50–85 år, som den "verkliga slitagekostnaden blir 150–200 kronor per kvadratmeter och år, något som alltså inte ens hälften av landets föreningar följer.