Matteo Renzi. Foto: Gregorio Borgia/AP

Makten sliter på den som inte har den. Så formulerade Giulio Andreotti sin politiska tumregel när han under några årtionden dominerade Italiens första republik (1945-94). Idag är det andra tider. Det italienska miraklet och det ljuva livet tillhör det förflutna.

Där finns enligt OECD fler bankkontor än pizzerior.

Globaliseringens konkurrensvillkor blottar obarmhärtigt det förgångnas försummelser och därmed sliter makten idag ännu mer på den som har den än på tidens opportunistiska missnöjespolitiker. Halveringstiden för politiskt ledarskap är numera mycket kort.

Annons X

Matteo Renzi lyckades inte ens hålla sig kvar vid makten i två år. Den har blivit allt flyktigare och dess attribut är bara lånta fjädrar. Politikens påfåglar blir snabbt plockade in på bara kroppen. Se bara på den långa listan över alla de regeringschefer som sedan finanskrisen (2008) svepts undan av förändringens vindar. (Det stora lysande undantaget heter Angela Merkel, som aldrig prålar med sin maktställning).

Ytligt sett förefaller den politiska patologin likartad i många länder, men de historiska omständigheterna är ändå specifika. Sålunda är Italien ett fall för sig.

Häromåret högtidlighölls 150 års-minnet av Italiens enande. Icke desto mindre bör man alltjämt erinra sig det berömda påpekande som fälldes av Fürst Klemens von Metternich: Italien är bara ett geografiskt begrepp. Den italienska nationalstatens enande är fortfarande en ofullbordad process.

Under många resor kors och tvärs i Italien har jag kommit att betrakta landet som en arkipelag, som en skärgård med otaliga små öar förbundna av motorvägar. Som turister älskar vi detta som i broschyrerna kallas mångfald. Öarna lever i hög grad under lokala betingelser som bland annat tas sig uttryck i olika former av klientilism och ett fragmentiserat bankväsende. Där finns enligt OECD fler bankkontor än pizzerior. Detta mikroperspektiv innebär bland annat att centralstaten är svag, vilket Matteo Renzi hoppades kunna motverka genom en konstitutionell reform.

Centralstaten är svag men det civila samhället är starkt och när dess många olika komponenter går samman i en vägrarfront så blockeras alla försök till reformer. Så har det varit de senaste 25 åren.

De flesta ledande politiker har insett behovet av genomgripande strukturreformer, men de har stupat på vägrarfronterna vars enda program är att säga nej. Så har Italien allt tydligare blivit reformresistent, framför allt mot alla försök att genomdriva en smärtsam hästkur. Matteo Renzi trodde i fjol att han likt en dynamisk Tony Blair skulle få igenom hela paketet på några månader. I dag påminner han snarast om en tragisk Mister Bean.