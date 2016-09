Började med Jesus – så har Iphone utvecklats år för år

2008 – Snabbare i plast

Iphone 3G marknadsförs som dubbelt så snabb som sin föregångare. Foto: Paul Sakuma/AP

I mars, ett drygt år efter den första lanseringen av Iphone, presenteras App Store. Affären för utvecklare att lägga ut appar på. En affär som blivit otroligt lönsam för Apple och som lett till ett nytt sätt att använda mobilen.

Till sommaren kommer nästa stora nyhet. Under WWDC i juni, Apples utvecklarkonferens, släpps Iphone 3G. Hastighet är ledordet. När Jobs visar upp 3G-snabbheten går han in på National Geographics tunga sajt. Att läsa in hela sidan tar 21 sekunder, jämfört med nästan minuten på långsammare edge-uppkoppling.

I övrigt är 3G lik den första Iphone, förutom att baksidan är i plast. 3G har inte heller inbyggd video-funktion, men genom att till exempel ”jailbreaka” telefonen går det att lösa ändå.

De första Iphones saknar många självklara funktioner som vi vant oss vid i dag. Men det finns ett sätt att tillgodogöra sig av dessa. Att jailbreaka en Iphone är ganska vanligt. En jailbreakad telefon ger tillgång till en mängd nya funktioner, men gör också att garantin slutar gälla. Apple för en hård strid mot jailbreak-communities de tidiga åren.

Iphone 3G är den första Iphone som släpps officiellt i Sverige. Telia får exklusiv rätt till telefonen och lanserar specialdesignade abonnemang för Iphone.