– Jag vill tacka Degerfors för att de gav mig chansen att kombinera musiken med fotbollen. Jag kommer vara evigt tacksam för den förståelse klubben visat mig, säger Boris Lumbana till Degerfors IF:s hemsida.

Boris René tog sig till final i Melodifestivalen med låten "Put your love on me". Där slutade han på en tiondeplats.