Den nytillträdde utrikes­ministern Boris Johnson intar en särställning bland brittiska politiker. Trots upprepade sexskandaler, en kavalkad av chockerande uttalanden och ett lättsinnigt förhållande till sanningen är han en av sitt lands mest populära offentliga personer. Han är en Eton-­utbildad, klassiskt skolad intellektuell som trots sin bakgrund personifierar begreppet folklighet för stora delar av den brittiska allmänheten. Han torde till exempel vara den enda brittiska toppolitiker som regelbundet nämns ­enbart vid sitt förnamn. Johnson är dessutom en bästsäljande författare och en av Europas mest ­omskrivna samtida politiker. Det finns två böcker som särskilt tydligt låter ana de karaktärsdrag och strategier som har gjort det ­paradoxala fenomenet Boris Johnson möjligt.

Sonia Purnell är en välkänd brittisk journalist och författare som 2011 gav ut Johnson-biografin ”Just Boris” (Aurum Press). Sedan dess har hon som politisk kolumnist i The Guardian regelbundet återkommit med svidande kritik av både Boris Johnson själv och den enligt henne naivt välvilliga bevakningen av honom i brittiska medier. Purnells biografi kom ut när Johnson under några år hade varit borgmästare i London och skildrar hans liv från barndomen och framåt. Hon hävdar att det mediala och politiska fenomenet Boris började ta form när denne verkade som The Daily Telegraphs EU-korrespondent i Bryssel (1994–99). Själv arbetade Purnell då som assisterande redaktör till Johnson.

På 470 sidor förmedlar Purnell sin bild av den tidigare kollegan, vilken närmast framstår som en karikatyr av en självhävdande och manipulativ alfahanne. Hon deklarerar sina egna uppfattningar brutalt tydligt och torde vara väl medveten om att hennes vidräkning med Johnson kan tolkas som hämnd på en dominant, nedvärderande och ­oberäknelig kollega. Den insikten verkar ha präglat hennes arbetssätt. Purnells research är synnerligen grundlig. Notapparaten och källanvisningarna är anmärkningsvärt omfattande. Samtidigt skriver Purnell journalistiskt rappt och boken är på många sätt mer aktuell nu än när den gavs ut.

På de inledande sidorna hävdar Purnell att Johnsons berömda ”anti-frisyr” (modell rågfält efter storm) samt hans lätt sjabbiga klädsel i själva verket är medvetet odlade markörer för hans eftersträvade framtoning som excentriskt geni. Därmed låter hon läsaren ana att även Johnsons ofta märkliga uppträdande kan vara en del av ett väl regisserat rollspel. Senare i boken formulerar hon slutsatsen: ”Jag hade sett att det under ytskiktet av impulsivitet och sjabbel fanns något som inte lät sig beskrivas som vanlig ärelystnad, utan snarare handlade om fokusering och viljestyrka, på en nivå som var närmast skrämmande.” Purnell berättar också hur Johnsons blivande hustru Martina Wheeler under ett party i Bryssel bad henne beskriva honom som människa. Purnell svarade blixtsnabbt att han var den mest hänsynslösa och makthungriga person hon någonsin träffat.

I sin rapportering från Bryssel verkar Johnson ha arbetat målmedvetet för att bygga upp en EU-skepsis bland tidningens läsare, vilka till stor del utgjordes av en välutbildad medelklass med moderat konservativa sympatier. Det som idag kallas ­euroskepsis hade dittills främst omfattat vänsterväljare. Nu blev Johnson en effektiv opinionsbildare på bredare front. Bland flera av kollegorna i Bryssel möttes han med misstänksamhet. Han hade tidigare fått sparken från The Times redaktion på grund av ett förfalskat citat. Hans rapportering från ­Bryssel innehöll berättigad kritik av skrattretande detaljregleringar och beslutsimpotens inom EU-byråkratin. Den förmedlade samtidigt en hel del ogrundade påståenden som satte EU-systemet i dålig dager och vållade problem för brittiska UD i relationerna med en rad länder.

Johnson är enligt Purnell upphovsman till flera av de mest spridda euromyterna – typ att brittisk choklad på grund av sitt höga innehåll av vegetabiliskt fett skulle tvingas bära namnet vegelate i stället för chocolate, att EU var på väg att föreskriva reducerade mått på kondomer samt att fiskare inom EU skulle tvingas bära hårnät i samband med fiske.

Särskilt hård är Purnell i sina omdömen om Johnsons insatser som borgmästare i London (2008–16). Hon har senare beskrivit honom som ”borgmästaren som aldrig fanns”. Hon syftar då på hans täta utlandsresor, vilka han enligt henne främst företog för att på skattebetalarnas bekostnad bygga upp sin offentliga profil. Genom bisarra uttalanden skapade han dessutom problem i Storbritanniens mellanstatliga relationer. Samtidigt ­ägnade han enligt Purnell alltför lite tid åt Londons kaotiska trafiksituation, bostadsproblemen och luftföroreningarna.

Listan över Johnsons verbala klavertramp skulle kunna göras mycket lång. Han har bland annat hävdat att Afrikas problem har sin grund i att kolonialmakterna har lämnat kontinenten. Vidare har han ­liknat Hillary Clinton vid en sadistisk sköterska på ett mentalsjukhus. Under Peking-OS 2008 väckte Johnson indignation genom att vid invigningsceremonin behålla sin kavaj oknäppt, samtidigt som han nonchalant greppade den brittiska flaggan med en hand och höll den andra i fickan. Nyligen hävdade han att president Obama på grund av sitt ”halv-kenyanska ursprung” har en nedärvd motvilja mot britter samt att EU har drag av den ­europeiska superstat som Hitler försökte bygga upp.

Purnells bok ger en väl dokumenterad och därmed trovärdig bild av Johnson som en exceptionellt begåvad, våldsamt prestationsdriven och starkt ­karismatisk person som förstår att utnyttja de teat­rala effekter som dagens medielandskap erbjuder. Han framstår som en politisk skådespelare och har skickligt anpassat sig till mediernas dramaturgi. Frågan om var gränsen mellan den ”konstruerade” och genuint äkta Boris går lämnar Purnell klokt nog obesvarad. Kanske blir denna gräns synlig ­under hans kommande mandatperiod som utrikesminister.

Boris Johnssons egen biografi över sin store landsman Winston Churchill – ”The Churchill ­factor” (Hodder & Stoughton) – gavs efter intensiv förhandspublicitet ut 2014. Jämförelsen mellan Churchill och hans levnadstecknare återkom i många av de recensioner som följde – en effekt som Johnson torde ha räknat med. Det handlade ju om två konservativa politiker som båda var bländande talare, framgångsrika författare och udda personligheter. Så här beskriver Johnson sin idol i boken: ”Winston Leonard Spencer-Churchill anklagas för att ha varit en bortskämd, trakasserande, falsk och självupptagen tråkmåns – något av ett råskinn rakt igenom. Låt oss nu kalla in hans försvarsadvokat, en roll som jag för själva diskussionens skull med glädje själv tar på mig.”

Johnson försummar inget tillfälle att dra underförstådda paralleller mellan Churchill och sig själv. Han påpekar bland annat att Churchills egendomliga klädstil ibland gav honom en framtoning som ”en bakfull ­butler, hämtad ur Downton Abbeys persongalleri”. Det är svårt att läsa detta utan att bilden av Johnson iförd skrynklig kavaj och cykelhjälm framträder för det inre ögat. Avvikande klädsel är ju en klassisk markör för den sorts excentricitet som förknippas med genier. Skickligt och med förförisk humor visar Johnson fram drag som är gemensamma för Churchill och honom själv – drag som gett dem båda en plats i modern anglosaxisk folklore. Vissa kritiker har funnit Johnsons avsikt med boken uppenbar. Så här skriver Dominic Sandbrook, kolumnist i The Evening Standard: ”Johnson har skrivit en kortfattad bok som helt handlar om honom själv, och han kallar den ’The Churchill ­factor’.”

Boken är en roande blandning av anekdoter, ögonblicksbilder och personliga synpunkter. I ett intressant avsnitt gör Johnson en initierad stilmässig och retorisk analys av Churchills texter som ung journalist. Tydligt propagandistisk och klumpigt manipulativ blir han emellertid när han åberopar Churchill som stöd för en EU-skeptisk hållning. Han citerar en tidningsartikel som den store mannen skrev redan 1930. Där konstaterar Churchill hur Storbritanniens folk bör förhålla sig till den ­europeiska gemenskapen: ”intresserade, associerade – men inte absorberade”. Samtidigt utelämnar Johnson märkligt nog beskrivningen av Churchills målmedvetna och framgångsrika kamp för en ökad europeisk integration. Vi får anta att hans idol knappast ler i sin himmel.

Den 16 september 1946 höll Churchill ett tal i Zürich, i vilket han för första gången beskrev visionen om ett Europas förenta stater. Detta tal kom att bli något av det europeiska samarbetets Magna Charta. I en artikel i The Daily Telegraph samma år skisserade Churchill en plan för ett frihandels­område i Europa och pläderade för ett framtida ­gemensamt europeiskt försvarssamarbete. Plattformen för ­detta skulle vara det forum som kom att döpas till Europarådet – ett organ som Johnson över huvud taget inte nämner i sin bok.

Boris Johnsons kommande biografi över William Shakespeare skulle enligt planerna ha getts ut under oktober i år. Att förlaget ryktesvis betalat ett förskott på en halv miljon pund bidrog till en gigantisk förhandspublicitet. Sedan Johnson utsetts till utrikesminister meddelade man emellertid att projektet skjutits upp på obestämd tid. Vi är många som trots det hoppas att boken ändå så småningom ska se dagens ljus. Det ska i så fall bli särskilt intressant att läsa vad Johnson har att säga om Rikard III, den patologiskt maktgirige kung som i två av Shake­speares dramer medvetet, skickligt och lustfyllt ­använder en skådespelares manipulativa konstgrepp för att uppnå sina mål – och vars livshållning Shakespeare låter honom sammanfatta med orden: ”I am myself alone.”