Bör vi vara oroliga? 7 undergångsscenarier

Foto: Pavel Golovkin / TT / NTB Scanpix

Kärnvapenkrig

Kalla kriget-erans stora rädsla var att något av kärnvapenländerna skulle välja att använda sina vapen i skarpt läge, vilket skulle kunna leda till eskalering. Så blev det lyckligtvis inte, och under årens lopp har ett antal nedrustningsprojekt med syfte att decimera världens kärnvapenarsenal initierats. Murens fall inledde en period då såväl USA som Ryssland decimerade sina kärnvapenlager – från att tillsammans som mest ha haft 70 000 kärnvapenpjäser har de två länderna i dag cirka 5000 var, enligt Bulletin of the Atomic Scientists.

I dag har risken med kärnvapen och andra massförstörelsevapen istället börja handla om vad som sker ifall de kommer i fel händer. I april i år sade USA:s president Barack Obama att en av vår tids stora hot är riskerna med att terrorgrupper som IS får tillgång till kärnvapen. Än så länge finns det inga officiella indikationer på att terrorgrupper har tillgång till massförstörelsevapen, men det kan naturligtvis förändras. I våras skrev Joe Cirincione, författare till ”Nuclear nightmares. Securing the world before it is too late” för CNN att han ”inte känner någon kärnkraftsexpert som anser att riskerna med nukleär terrorism minskar”.