Bookerpriset till Paul Beatty

Paul Beatty är den första amerikanska pristagaren i Bookerprisets 48-åriga historia. Kanske var det för att statistiken talade mot hans nationalitet som Beatty inte hade förberett något tacktal. Det var nämligen en märkbart rörd och oförberedd pristagare som gick upp på podiet för att tacka under prisutdelningen i London.

– Som vanligt är jag bedrövligt förberedd. Förlåt mig, jag väntade mig inte detta. Jag behöver ett ögonblick.

Sedan samlade Beatty sig och tackade sin familj, sin förläggare och sin agent.

– Boken var svår att skriva och jag vet att den är svår att läsa. Och jag vet definitivt att den var svår att sälja, så tack så mycket!

De övriga nominerade författarna var Deborah Levy (Storbritannien) för "Hot milk", Ottessa Moshfegh (USA) för "Eileen", Graeme Macrae Burnet (Storbritannien) för "His bloody project", David Szalay (Kanada och Storbritannien) för "All that man is" och Madeleine Thien (Kanada) för "Do not say we have nothing".