Bon Jovi Billboard-etta igen

Bon Jovis nya album "This house is not for sale" går direkt upp i topp på Billboards albumlista. Det är rockbandets sjätte topplacering, efter "Slippery when wet" (1986), "New Jersey" (1988), "Lost highway" (2007), "The circle" (2009) och "What about now" (2013), och 13:e topp tio-placerade album på Billboardlistan.