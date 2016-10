Bolunds löfte: Oseriösa aktörer kommer försvinna

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) bedömer att kommande lagstiftning kommer att göra stor skillnad. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Ett nytt regelverk beräknas träda i kraft i början av 2018.

SvD Näringsliv har i en serie artiklar granskat marknaden för finansiell rådgivning. Något som välkomnas av konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Till SvD Näringsliv säger ministern att han är väl medveten om att det finns stora problem på marknaden.

– Det är uppenbart att den lagstiftning som vi har haft inte har hållit måttet. Det har funnits tydliga brister i kvaliteten på verksamheten och det har funnits möjligheter att smita från regelverken och undgå sanktioner, säger Per Bolund.

Annons X

För att få bukt med problemen förslog en utredning från 2013 ett totalförbud mot provisioner. Något som bland andra konsumentorganisationer och Finansinspektionen tydligt ställde sig bakom. Men i maj i år kom ett tydligt nej från regeringen.

Per Bolund hänvisar i stället till ett nytt regelverk som beräknas träda i kraft i början av 2018. Enligt de nya reglerna måste rådgivare visa att ersättningar som förekommer är till nytta för kunden, och alltså gör produkten bättre. Per Bolund gör bedömningen att det helt kommer att sätta stopp för så kallade up front-ersättningar, alltså höga engångsbelopp som betalas ut till rådgivaren direkt när en ny produkt eller försäkring tecknas.

– Vi skärper kraven avsevärt och höjer ribban för finansiell rådgivning. Det kommer att leda till att vi blir av med provisioner som tydligt leder fel, där försäljning handlar om att banken eller det finansiella institutet ska komma bra ut och inte om att kunden får bästa möjliga produkt, säger Per Bolund.

Hur kommer denna gräns att dras?

– Det kommer att bli Finansinspektionen som gör en bedömning. Men det är tydligt att i det i dag finns många fall där ersättningar uppenbart inte är till nytta för kunden, där det i stället handlar om att sälja instrument som det finansiella institutet tjänar pengar på. Med det nya regelverket kommer de att försvinna.

Han anser att ett totalförbund mot provisioner för finansiella rådgivare hade gynnat de redan stora aktörerna på marknaden och minskat konkurrensen.

– Risken är att det skulle leda till en ännu mer centraliserad bransch där några få aktörer är väldigt dominerande. Det skulle kunna leda till att konsumenterna får en sämre situation, med mindre valmöjligheter och större svårigheter att ställa olika erbjudanden emot varandra.

Du kommer att kunna känna dig trygg med att oseriösa aktörer försvinner från marknaden.

Per Bolund är även emot förbud för enskilda produkter, något som Finansinspektionen har framfört som ett möjligt alternativ till totalförbud mot provisioner.

– Det är inte möjligt på nationell nivå. Det skulle i så fall vara på EU-nivå, men jag är inte säker på att det är den mest effektiva metoden för att komma åt verksamhet. Branschen brukar vara uppfinningsrik och hitta på nya liknande produkter med ny benämning.

Det nya regelverket innebär att alla försäkringsförmedlare som vill ge råd om specifika finansiella instrument måste söka ett tillstånd. Något som tidigare inte varit fallet. Dessutom ska försäkringsförmedlare inte kunna undgå sanktioner genom att själva begära att tillståndet återkallas, ett problem som Finansinspektionen uppmärksammade i förra veckan.

Kommer det nya regelverket leda till att jag som konsument kan känna mig trygg i mötet med en rådgivare?

– Ja, du kommer som konsument kunna känna dig trygg med att du får den information som du behöver för att bedöma om anbud är positiva för dig. Du kommer att kunna känna dig trygg med att oseriösa aktörer försvinner från marknaden. Du kommer också att kunna känna dig trygg med att Finansinspektionen kommer åt dem som har satt i system att använda ersättningar som inte är för kundens bästa utan för institutens bästa.

Per Bolund bedömer alltså att kommande lagstiftning kommer att göra stor skillnad. Samtidigt uppmanar han branschen att ta problemen på allvar och att se kommande regeländringar som ett incitament för att förändra ekonomiska principer och ersättningssystem.

Annars är regeringen beredd att gå vidare med ytterligare åtgärder, inklusive att se över ett totalförbud mot provisioner, enligt Bolund.

– Min bedömning är att kommande regeländringar kommer att räcka. Men vi fortsätter att följa branschen väldigt noga och är beredda att skärpa lagstiftningen ytterligare om inte branschen gör vad den kan för att sanera.

Den nya lagstifningen Två nya regelverk kommer att införas i början av 2017. Det är dels direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR), och dels försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). I och med ändringarna ska regelverken för försäljare/rådgivare av värdepapper och av försäkringsbaserade investeringsprodukter bli mer lika varandra. Reglerna i MiFID II innebär bland annat att den som ger rådgivning eller portföljförvaltning inte får ta emot och behålla någon tredjepartsersättning alls. Reglerna innebär nya och skärpta investerarskyddsregler, kundskyddsregler och regler för värdepappersinstitutens organisation. Reglerna i IDD innebär skärpta regler för distribution av försäkring som utförs av försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare. Avsikten är att skärpa reglerna om rådgivning kring försäkringsbaserade investeringsprodukter till samma nivå som MiFID II. Regelverket MiFID II beräknas träda i kraft den 3 januari 2018. IDD beräknas träda i kraft 23 februari 2018. Källa: Regeringen